Duras críticas Alicia Castro polémica contra Alberto Fernández: "Tenemos el récord más triste de la Historia"

La referente kirchnerista y ex embajadora argentina ante Venezuela y Rusia Alicia Castro se quejó hoy del incremento en el número de fallecidos por coronavirus y consideró que el Gobierno no debe ser "negacionista, ver el sufrimiento y no tomar medidas eficaces", tras advertir que la Argentina tiene "el récord más triste de la Historia".



"Hace un año podíamos estar- junto a (el presidente) Alberto Fernández- orgullosos de cuidar más la vida de nuestros compatriotas que el genocida (Jair) Bolsonaro", sostuvo la diplomática.



A través de su cuenta de Twitter, la ex secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes alertó que "en un año, Brasil multiplicó por 10 las muertes y Argentina -que tenía entonces 1.200 fallecidos- por 70".

Hace un año podíamos estar- junto a @alferdez -orgullosos de cuidar más la vida de nuestros compatriotas que el genocida Bolsonaro. En un año, Brasil multiplicó x 10 las muertes y Argentina-q tenia entonces 1200 fallecidos-por 70. Tenemos el record más triste de la Historia https://t.co/ce1rD5WQKe pic.twitter.com/APpf0fVHgG — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) May 20, 2021

"Tenemos el récord más triste de la Historia", lamentó Alicia Castro. Y agregó: "Bolsonaro es negacionista y el pueblo de Brasil pide un impeachment por el pésimo manejo de la pandemia de coronavirus".



En ese sentido, la referente alineada con la vicepresidenta Cristina Kirchner señaló que "Macri piensa `que mueran los que tengan que morir´ y es despreciable".



"Nosotros no podemos ser negacionistas, ver la muerte y el sufrimiento y no tomar medidas eficaces", remató Alicia Castro.



La dirigente kirchnerista no oculta sus diferencias con el presidente Alberto Fernández: por esa razón dio un paso al costado en octubre pasado, cuando renuncio a la Embajada argentina ante Rusia por la línea oficial de la Casa Rosada y la Cancillería respecto a la crisis política y humanitaria en Venezuela.