Cher anunció que tendrá su propia película biográfica

En el día de su cumpleaños 75, la actriz y cantante estadounidense Cher anunció que Universal Pictures trabaja en una película biográfica basada en su vida, para lo cual contrató a los productores de "Mamma Mia! Vamos otra vez" y al guionista de "Nace una estrella".

"Universal está haciendo una película biográfica con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman produciendo y mi querido amigo y ganador del Oscar Eric Roth va a escribirlo", publicó este miércoles la artista en sus redes sociales.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS