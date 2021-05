El actor Gustavo Garzón llegó a la cuenta oficial de Twitter de Sputnik V

Hace unas semanas, Gustavo Garzón interrumpió un móvil de televisión para agradecerle a Alberto Fernández y Cristina Kirchner la vacuna del coronavirus que se había aplicado minutos antes. El actor también le agradeció al mandatario ruso, Vladimir Putin.

La llamativa escena ocurrió hace unas semanas atrás y este miércoles la cuenta oficial de la Sputnik V compartió el video en sus redes sociales.

“Gracias Alberto, gracias Cristina, gracias Putin... ¡me di la Sputnik! Gracias, Argentina”, exclamó el artista con su carnet vacunatorio en mano.

El momento televisivo, ocurrido hace unas semanas, llegó a ser replicado hace horas en la cuenta oficial de la vacuna rusa.

#Argentina's actor breaks into a live TV to show his #SputnikV vaccination certificate & express his gratitude.



This sweet interruption made us smile 😃



We wish a very good health to @garzongustavo and to all Argentinians ✌️ pic.twitter.com/pcOmMSQ3aI