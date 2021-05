https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 11:49

11:46

El grupo de personas se movilizó frente al Juzgado de Familia. En Santa Fe hay unos 40 adultos organizados que reclaman reencontrarse con sus hijos, nietos y sobrinos.

"No más hijos rehenes" Familiares piden la custodia compartida para niños separados por sus padres El grupo de personas se movilizó frente al Juzgado de Familia. En Santa Fe hay unos 40 adultos organizados que reclaman reencontrarse con sus hijos, nietos y sobrinos. El grupo de personas se movilizó frente al Juzgado de Familia. En Santa Fe hay unos 40 adultos organizados que reclaman reencontrarse con sus hijos, nietos y sobrinos.

Este jueves por la mañana, padres, madres, tíos, tías, abuelos y abuelas, se movilizaron al Juzgado de Familia (Tucumán 2846) para reclamar y pedir reencontrarse con sus niños que fueron separados de las familias por decisiones judiciales o de forma unilateral por algún adulto responsable.

Se trata de un grupo de 40 personas que se organizaron en Santa Fe en grupo denominado "No más hijos rehenes y custodia compartida", que funciona en distintas partes del país y el mundo. Analia Corazza es tía de un chico que fue alejado de su padre hace tres años.

"Son casos de padres que se separan y uno de los dos toma de ´rehén` al hijo con falsas denuncias. En el caso de mi hermano hace tres años que no ve a su hijo, fue denunciado por violencia de género y abuso sexual al menor. Pedimos la Cámara Gesell y se descubrió que no tenía nada, y ella (por la madre) se fue a Alta Gracia (Córdoba) con otra pareja", comentó Corazza, y agregó que el pasado 9 de diciembre "la jueza Silvina Boleas le dio la tenencia a mi hermano y todavía estamos esperando que lo traigan. Nosotros lo que queremos es ver al nene".

A su vez también criticó al sistema judicial y resaltó: "Es muy fácil denunciar sin pruebas y que te acusen directamente. Después uno tiene que hacer miles de cosas para probar su inocencia". Ante las respuestas a los reclamos que hacen desde el grupo, indicó que "nos mandan de acá para allá y no resuelven nada. Ya no sabemos con quién más hablar".

Tenés que leer

Final trágico

Corazza comentó que este miércoles recibieron la triste noticia del fallecimiento de Guillermo Aguirre, quien decidió quitarse la vida. Aguirre era un padre que esperaba poder reencontrarse con sus hijas.

En un mensaje enviado al grupo de "No más hijos rehenes", Aguirre escribió: "Si me llega a pasar algo quiero que ustedes les digan a mis hijas que pelee por ellas y que puse lo mejor. Ustedes van a poder contar siempre la verdad". En otro mensaje había escrito: "La Justicia cansa. La injusticia también".

"Estaba acusado de abuso. Él en su momento nos contó que lo que decía en la denuncia era que cuando iban en el auto, Guillermo le tocó las piernas a una de sus hijas, y ahí empezó todo. Vi su angustia y creo en él", mencionó Corazza y criticó "hoy por hoy el hombre no tiene ´ni voz ni voto`. Si hoy una mujer denuncia que vos la tocaste no importa si es verdad, el hombre primero va preso y muchas veces no ninguna prueba".

Ley Alejo

"Queremos que la ley Alejo sea visible y aprobada", sentenció Analia Corazza. El proyecto de esta norma plantea dos temas polémicos, ya que identifica como violencia psicológica las falsas denuncias y el impedimento de contacto contra los hijos.

"No hay igualdad porque la violencia de género no existe solo para la mujer, sino que para el hombre también, y eso es claramente visible", lamentó la mujer. El pedido de esta ley surgió tras el asesinato de Alejo Oroño, apuñalado en el corazón por su pareja, Nadia Navarro, de 24 años. Este hecho generó posiciones encontradas sobre la necesidad de abordar la violencia no solo desde la exclusiva perspectiva de las mujeres.