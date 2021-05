https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 11:56

11:53

Así describió el trabajo ejecutado con el tendido de la bicisenda como parte de la renovación urbana en Rufino, el exdirector de Proyectos de la municipalidad, Arq. Ramón Guagliardo. El primer tramo transitable fue de 700 metros sobre calle Lorenzetti y el segundo, de 400 metros, sobre calle Garay.

Renovación urbana en Rufino "Transformemos nuestras ciudades y luego ellas transformarán a sus habitantes" Así describió el trabajo ejecutado con el tendido de la bicisenda como parte de la renovación urbana en Rufino, el exdirector de Proyectos de la municipalidad, Arq. Ramón Guagliardo. El primer tramo transitable fue de 700 metros sobre calle Lorenzetti y el segundo, de 400 metros, sobre calle Garay.

Ana Inés Dobal | region@ellitoral.com

El proyecto de renovación urbana que inspiró la realización, entre otras obras importantes para la ciudad de Rufino, de la bicisenda en dos tramos, formó parte de la planificación ya pautada a principios de la gestión de Natalio Latanzzi allá por el 2015. Durante el proceso de trabajo un equipo humano trabajo incansable. Entre ellos se destaca el arquitecto venadense Ramón Guagliardo, que protagonizó la transformación desde adentro.

En palabras de Latanzzi: "Determinamos varias arterias como ejes principales, los mismos se relacionaban con destinos recreativos e instituciones deportivas entre otras. Después de asfaltar y entubar la calle Lorenzetti se realizó la bicisenda sobre ella, y lo mismo ocurrió en calle Garay, totalmente renovada con luminarias LED".

Transformar y poner a punto la ciudad era una moción manifiesta que latía mucho antes de que el joven arquitecto Guagliardo (Director de Proyectos de la Municipalidad de Rufino hasta 2019) sea parte del equipo de trabajo del municipio local.

"Cuando me suman en 2015 (antes del inicio de la gestión) ya había una programación avanzada para llevar adelante una puesta a punto general de la infraestructura básica de la ciudad. Como punto indiscutible existía el tema desagües, debido a la historia de la ciudad y a lo desactualizada que estaba en el tema. De hecho, si repasamos, en sólo 5 años de gestión están entubados la mayoría de los canales urbanos y se ejecutan cuadras de cordón cuneta al ritmo de obras de mantenimiento. Nos acostumbramos a ello, pero no es normal", subrayó el profesional en relación a la gestión y el buen ritmo de obras de mejoras en la ciudad.

Arriba y abajo

La red de bicisendas en la localidad implicó un trabajo coordinado entre lo subterráneo y lo superficial, sin cuya unión no hubiera sido posible la concreción de la obra. "Si bien hoy parecen obras aisladas entre sí, sólo se puede avanzar mancomunadamente", dijo el arquitecto.

El primer tramo de un eje principal fue sobre calle Lorenzetti, corredor en el que previamente, se realizaron tareas de desagües, pavimento, reubicación de postes, recambio de luminarias, cruces de calles y nivelación, para luego avanzar con las veredas y las ciclovías. "Tengamos en cuenta que para la circulación de las personas es fundamental la ausencia de escalones o desniveles abruptos", puntualizó el arquitecto.

Y agregó: "Algo similar pasa con el segundo tramo; el que vemos hoy sobre calle Garay. Si hacemos algo de memoria, antes era un canal a cielo abierto y su circulación por pavimento era difícil por su estado. Casi irónicamente, donde había un riesgo para un ciclista, hoy tiene lugar un tendido más seguro para circular".

Un poco de historia…

Desde el inicio, según describe Guagliardo, el tema de la infraestructura ya estaba encaminado, el desafío se hallaba en empezar a pensarlo de manera integral apuntando a un modelo de ciudad.

"El principio de mi actividad se centró en el desarrollo de proyectos de escala, pero aislados. El Plan Hábitat para el Barrio General San Martín, por ejemplo, tuvo como punto de partida la Plaza Francisco y Gerónimo Rufino y toda la infraestructura volcada al Barrio General San Martín. En ese momento, cumpliendo mi rol de director de Obras Públicas".

A partir de los proyectos mencionados, cuenta, se forma la Dirección de Proyectos UPM de la cual se hizo cargo, cuyo objetivo general fue identificar problemas existentes en la ciudad, detectar oportunidades y buscar actualizaciones en temas de funcionamiento urbano principalmente.

Proyecto "Conectividad"

Desde el inicio de la gestión que tiene al frente al intendente Latanzzi, se desarrolló dentro del municipio una propuesta general de conectividad para toda la ciudad. Entendida como la posibilidad de que todos los habitantes puedan acceder a los equipamientos urbanos (hospital, escuelas, centro, etc).

A grandes rasgos, el proyecto contó con ejes principales totalmente equipados y ubicados de manera tal que nadie viva a una distancia mayor que 3 cuadras. Esos ejes estuvieron compuestos por veredas, bicisendas/ciclovías, iluminación led, vegetación, pavimento y algún ítem particular que pudiera requerir cada caso particular, por ejemplo, le eliminación de canales a cielo abierto.

Se desprenden así, otros tipos de obra por zona con implicancias específicas. Un ejemplo de estas obras fueron el Plan 50, que se encargó de las necesidades puntuales del sector, y el Plan de empedrado. Cada uno dando solución a una necesidad puntual.

Actualmente la ciudad se ve renovada y viva, con nuevos paseos peatonales, luminaria en grandes zonas y forestación a la vista en múltiples puntos, el embellecimiento y rediseño urbano, es notorio e invita a salir a pasear. Sin embargo, los desafíos de llevar adelante la innovación con obras de gran envergadura como es el de una ciclovía, se vivencian también.

En este sentido el arquitecto destacó que "el desafío es siempre ayudar a interpretar la solución que estamos proponiendo a un problema por más que parezca utópica. Generar la confianza para poder ejecutar esas soluciones y responder a esa confianza con resultados. La mejor fórmula para que esto pase es invitar e incluir a la comunidad y hacerla parte del diagnóstico y de la solución. En definitiva, somos todas personas iguales viviendo en la misma ciudad. Si sentís propio el problema, porque no sumarte a la solución?", interpeló Guagliardo, y cerró: "Una vez que pasamos por todo eso nos podemos enfrentar al desafío de diseñar las soluciones físicas".

Buenos ejemplos

La Tanquería: era un espacio abandonado en pleno casco histórico, inseguro y que afectaba a negativamente al contexto. Con un pensamiento estratégico, conjugando una mínima inversión del estado, sectores privados organizados dispuestos a compartir y competir en un espacio y como resultado dándole a toda la sociedad un lugar de encuentro y con promoción cultural. Además de ampliar "la vuelta del perro" (como se dice en el pueblo) hasta el bulevar.

Donde había abandono ahora hay shows, espacios para compartir, promoción del cuidado ambiental y una solución urbana clara a un conflicto como son los carribares.

"A ese tipo de acciones me refiero cuando digo que no todo depende de una solución física brindada por el estado. El municipio puso la inversión inicial y los privados el resto, desde organizase entre ellos, el escenario y el mantenimiento", opinó Guagliardo.

Otro ejemplo evidente de como el espacio público de calidad trae resultados transformadores y positivos, es la plaza Gerónimo y Francisco Rufino.

En un principio nadie creía que ese espacio durara conservado sin que se vandalice; había caballos, cunetas, poca luz, ausencia de espacios que convoquen, ausencia de seguridad y cero atractivos, incluso para los vecinos. Era en definitiva, una plaza olvidada.

Durante el proceso de obra se incluyó a los vecinos con actividades, los chicos del barrio eligieron los tachos de basura y la ubicación de algunos juegos, tuvieron un playón para jugar, clases de baile, ferias, y algunas cosas más. Se fueron apropiando del lugar a tal punto, que la única vez que una de las luminarias sufrió un piedrazo, los mismos chicos del barrio informaron a las autoridades quien fue el responsable del daño. De nuevo el cambio generacional y de nuevo pensar en las personas. Esa plaza generó más arraigo en los vecinos, trajo más obras y hasta mejoraron sus casas. "Lo físico es muy importante porque genera un entorno agradable y contagia pero si no se acompaña con lo humano no da el mismo resultado. Hoy a esa plaza va gente no solo del barrio sino de toda la ciudad", aseveró orgulloso el profesional de la arquitectura que vivenció la transformación.

Unidad de Proyectos Municipales

Se formó un equipo interno en la municipalidad. El fin de la Unidad de Proyectos Municipales, integrada en ese momento por el intendente y el jefe de gabinete, era definir y priorizar 10 proyectos claves para la ciudad basados en datos recolectados y desde allí, aproximarse a un plan general de ciudad. Se contó con un diagnóstico general previo de la ciudad, sobre el que se inició el trabajo.

Según destaca Guagliardo, la idea siempre fue tomar en cuenta la forma de vida propia de las personas de la ciudad, adaptándola y proyectándola a los tiempos que corren y a los que vendrán. "Buscamos romper paradigmas propios y clásicos de algunas personas de muchas de nuestras ciudades, del tipo: 'acá eso no se puede', 'acá estamos bien como estamos', 'toda la vida fue igual', 'acá no va a andar', etc.", ejemplificó el arquitecto con respecto a los desafíos que se vivieron a nivel socio generacional.

Luego reflexionó: "También es cierto que la política de años anteriores nos educó inconscientemente para creer que nunca las palabras iban a pasar a acciones. Y eso generó, descreimiento, desconfianza y en algún punto cierto rechazo a cualquier cosa nueva y desconocida".

En relación a la dirigencia y su mirada sobre la planificación urbana, Guagliardo es claro en su postura: "A mi parecer quien está a cargo de la ciudad tiene el deber de prepararla para lo que viene y no sólo dedicarse a solucionar lo que antes se hizo mal. Innovar es una obligación para quien está al frente del desarrollo de una ciudad. La innovación es lo que lleva a la evolución y a que surjan nuevas respuestas", destacó el arquitecto.

Resulta indispensable destacar la importancia positiva que ejercen las miradas jóvenes en la gesta de obras públicas y remodelación de ciudades en la actualidad, como en todas las áreas y gestiones, ya que el aporte de profesionales idóneos y deseosos de construir desde la innovación, guía la mirada hacia un futuro posible palpable, con posibilidades de valientes y transformadoras novedades.

"Lo importante a la hora de desarrollar ciudades, es tener en cuenta los cambios generacionales", sostuvo el arquitecto, y agregó: "No puedo pensar una ciudad en como la veía hace 10 años, tengo que pensarla en como la va a vivir quien hoy tiene 10 años. Si no hacemos este tipo de análisis en cada tema, el éxodo de jóvenes va a ser continuo y siempre vamos a tener una ciudad desactualizada que se traduce, ni más ni menos, que en una forma de vida desactualizada".

Promover cambios estéticos, de habitabilidad y circulación en un conglomerado urbano, siempre será un desafío, pero hacerlo con una mirada superadora, es doblemente osado. Salto que con evidencia se propuso la dirigencia rufinense en estos pocos años.