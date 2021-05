Le dieron por error dos dosis de diferentes vacunas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una mendocina de 60 años recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus diferente a la primera que le colocaron. Desde Salud explicaron que fue un “error programático”.

Una mujer de 60 años denunció que recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus diferente a la primera que le colocaron. El 14 de abril María Esther Chaves fue inoculada con Sputnik V y el 17 de mayo fue por la segunda dosis de esta vacuna, pero le pusieron la Sinopharm.

Su certificado de vacunación pasó por las manos de tres personas que trabajan para el Ministerio de Salud: el personal de ingreso que chequea el turno, una mujer que anota la nueva dosis que va a recibir, y el enfermero que le colocó la vacuna. Aunque en su carnet se lee claramente en el primer casillero que recibió Sputnik V, nadie advirtió que le colocarían Sinopharm como segunda dosis

La mujer se puso en alerta cuando escuchó que un hombre pedía ver el frasquito de la vacuna con la que iban a inocularlo y le dijeron que con la vacuna china. Por lo que la mujer optó por preguntarle a las enfermeras cuál le habían colocado a ella. Fue en ese momento que se enteró que había recibido vacunas distintas y entró en un estado de desesperación.

María Esther recibió el turno de la segunda dosis como muchos mendocinos y la cita era en el complejo Le Parc, pero nunca imaginó lo que finalmente ocurrió.

“Me quedé pensando que hablaban de la vacuna china. Me acerco a la señora que entrega los carnets una vez que vacunan, le pregunto qué vacuna me habían puesto, y me dice que la china”, relató la mujer.

“Me puse tan nerviosa que me comenzó a dar dolor de cabeza, me tiritaba el cuerpo, y me preguntaba ¿qué me va a pasar? La gente de Salud no sabía qué hacer, qué explicación darme”, señaló.

Insistió para que le dieran de nuevo su carnet: “No me iba de ahí sin la prueba del error”, afirma. Al final, le devolvieron su carnet: “Me pidieron perdón, me dijeron que no me preocupe que me harían un seguimiento médico y que nada debía pasarme”, cuenta. Y sin embargo, pasadas 48 horas del error, nadie del Ministerio de Salud de Mendoza se ha comunicado con ella.

En el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Mendoza explicaron que la situación que vivió la mujer se trató de un "error programático".

La jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, aseguró que fue un error humano que puede ocurrir en cualquier campaña de vacunación masiva y que "la señora no tiene que preocuparse ya que no corre ningún peligro su salud". Y consideró que son errores habituales: "Esto pasa permanentemente con cualquier vacuna de calendario, porque alguien vino antes, o no entendió la letra del turno".

Sobre el caso de Esther, el protocolo establece que no debe recibir ninguna otra dosis complementaria ni repetir el esquema.