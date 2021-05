Coronavirus: Estiman empezar en junio con segundas dosis a personas mayores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 12:32

12:29

Hasta el momento se inmunizó por completo a un alto porcentaje de personal de salud, al 42% de esenciales (no sanitario) y a un 4 % de personas con comorbilidades.

El 1° de marzo se inició la campaña de vacunación contra la Covid-19 en personas mayores. Ese día, hombres y mujeres (muchas más mujeres) de más de 90 años recibieron la primera dosis de Covishield, la marca de AstraZeneca que estuvo disponible para ese grupo etario. Más tarde fue el turno de + 80, + 70 y + 60, ya con Sputnik V una vez aprobada su colocación en esta franja.

La pregunta es cuándo será el turno de las segundas dosis. Fernanda Ferrer, integrante del equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud, señaló que toda la expectativa está puesta en iniciar en junio esa etapa, es decir, cumplidos los tres meses de la primera etapa de inoculación.

Como se recordará, hacia fines de marzo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó colocar la mayor cantidad posible de primeras dosis y diferir las segundas. En esa etapa se va a avanzar en los próximos días, siempre de acuerdo a la vacuna que hayan recibido: quienes se aplicaron Covoshield (la primera marca de AstraZeneca que llegó a la provincia) recibirán la misma fórmula, y a quienes tuvieron disponible el primer componente de Sputnik V se les colocará el segundo componente.

El otro objetivo es avanzar con el resto de la población de acuerdo al esquema acordado. "En este momento estamos en el rango de 60-65 años y se comenzó con poblaciones de riesgo institucionalizada, electrodependientes, trasplantados, pacientes en diálisis entre 18 y 59 años". Recientemente se sumaron nuevas indicaciones desde Nación: estas incluyen a pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente, a quienes requieren quimioterapia al menos 14 días previos al tratamiento, pacientes que cursan tuberculosis activa y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluido Síndrome de Down.

"Se trata de nuevas incorporaciones a la población objetivo, rango en el que ya se contaban personas con obesidad, diabetes, enfermedad crónica pulmonar y cardíaca", entre otras.

A la vez, "incorporamos la campaña antigripal en mayo y la comenzamos estratégicamente en geriátricos para que transcurran 14 días antes de las segundas dosis de Covid". "Es decir que ese plazo entre primera y segunda dosis se aprovechó en inmunizar contra la gripe".

- En cuanto a la forma en que se está desarrollando la enfermedad, ¿observaron alguna incidencia de la vacuna en las personas mayores que tenían al menos una dosis?

- Ese dato tiene que estar avalado por un estudio estadístico. Hay un conjunto de factores a analizar: en este momento tenemos variantes nuevas, la población de geriátricos recibió una dosis, hoy tenemos pacientes jóvenes que están saliendo a trabajar y no están vacunados. Todo eso puede explicar que no haya pacientes más añosos afectados. Pero el estudio que defina esa relación no está hecho todavía.

- Mientras toda la atención está puesta en el nuevo coronavirus, ¿en qué otros temas de salud tendríamos que poner énfasis?

- En la población adulta hay que seguir haciendo los controles habituales de salud para la pesquisa de cáncer, de enfermedad cardiovascular que es la más frecuente y produce mayor mortalidad a nivel mundial. En los niños, continuar también con los controles de salud y completar los calendarios de vacunación; un desafío que no será sencillo porque la gente no circula con normalidad y hay un temor de acudir a los centros de salud para buscar atención. Vamos a tener que trabajar todo este año pasa hacer que la gente se siga acercando al control habitual.

- Con las nuevas restricciones, la circulación por razones de salud está permitida.

- Exacto y no hay que postergar los controles habituales y necesarios o que el paciente tenia programados, por ejemplo, por temas oncológicos o cardiovasculares.

93, 42 y 4

Cerca del 100 % del personal de salud recibió la primera dosis de vacuna contra la Covid-19; el 53 % del personal esencial y el 48 % de mayores de 60 años. En cuanto a las segundas dosis, el personal de salud completó la inoculación en un 93% y el esencial, en un 42%. En las personas mayores de 60 o menores de esa edad con comorbilidades cerca del 4 % recibió ambas dosis.