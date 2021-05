Restricciones en Santa Fe: los viajes a otras ciudades sólo con justificación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 15:23

14:01

No está permitido el turismo interno. Quienes se trasladen deberán hacerlo sólo por cuestiones laborales o de salud y justificarlo con permisos y documentación.

Cómo tramitar el permiso

A raíz de las nuevas restricciones que rigen desde las 0 de este jueves y hasta fin de mes en la provincia de Santa Fe surgió una duda en relación a la circulación interna, entre localidades de la “bota”.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, los únicos viajes permitidos por el momento son aquellos que cuenten con una justificación; sea laboral o por cuestiones ligadas a la salud, internaciones, turnos médicos, etc.

Por ejemplo, si un santafesino tiene una visita al médico en Buenos Aires, deberá averiguar los requisitos para ingresar a esa jurisdicción, desde Santa Fe se puede salir presentando la documentación que respalde.

Lo mismo ocurre si alguien debe trasladarse de Santa Fe a Rosario por una cuestión médica. El turno justifica el traslado, según confirmaron fuentes gubernamentales a El Litoral.

Lo que no está permitido es viajar por turismo o paseo en el interior de la “bota”. Aquellos que tenían previsto un viaje a otra provincia que no tenga restricción no podrán hacerlo porque no se puede circular dentro de Santa Fe sin justificación laboral o médica.

Cómo tramitar el permiso

Quienes necesiten trasladarse a otra localidad de la que vive deberá completar una serie de ítems en la página oficial del gobierno provincial o por la aplicación “Covid-19 Provincia de Santa Fe”.

Completado el proceso vía web, el interesado podrá imprimir el trámite y así presentado en caso que sea frenado en algún control policial.

En tanto, en la app deberá seguir las instrucciones en el apartado trámite y completar los datos requeridos por el sistema.