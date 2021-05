Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 15:52

15:46

Colgar las banderas en la Semana de Mayo

RAÚL ACEVEDO

"Soy una persona de 65 años, que tiene a su madre de 93, esperando la segunda dosis de la vacuna. Pero a lo que me quiero referir es a que mi madre era docente, de las de antes, las que no estaban sindicalizadas. Y se acerca la Semana de Mayo, posteriormente el 20 de Junio y el 9 de Julio; y veo que los signos patrios están totalmente olvidados. En mi casa de la infancia, el comedor daba a la calle con un ventanal. Allí, en la Semana de Mayo, mi madre docente colocaba la bandera, para que todos los vecinos vieran e imitaran. Ella nos planchaba las escarapelas, porque eran de tela, y las usábamos toda la semana. Si a la tarde teníamos que ir a algún lado, al centro, etc., debíamos salir con escarapela, era obligatorio (menos para ir a jugar a la pelota). Más adelante, taxis, colectivos, autos embanderaban sus coches con cintas y banderitas. Todo eso lo hemos perdido y somos los mayores los que tenemos que dar el ejemplo. Por eso convoco a los argentinos a embanderar nuestras casas, a que los niños usen las escarapelas. A no tener vergüenza de ser argentino. A cantar (no balbucear) el Himno. Padres, abuelos, tíos, comencemos con una nueva sociedad, con la Patria, con los signos patrios".

****

Una boca de lobos

GLADIS

"Tenemos como 7 reclamos de avenida A. del Valle al 8100, por las luces de la calle que no funcionan, yendo de norte a sur, mano derecha. Es una boca de lobos. Allí hay comercios y es terrible la inseguridad en el barrio. Ya hemos llamado, nos dicen que pasan el pedido, pero hasta ahora no han aparecido a solucionar el problema. Por eso recurro a este espacio. Insisto: necesitamos una respuesta, porque de noche es terrible la oscuridad que hay. Aparte, es una zona muy peligrosa".

****

Las elecciones de 2021

MARIO PILO

"En un año electoral, con 75 años, sin obligación de voto pero sí con derechos que ejerceré y mis intereses políticos vigentes, discuto, a veces demasiado vehementemente, sobre conceptos obsoletos y alianzas imposibles. Son obsoletas las descripciones de derecha o izquierda, de la Francia republicana o de la Inglaterra parlamentaria. Entre otras razones porque la deslegitimación total de los partidos políticos lo inclina así; y la pandemia coadyuvó, harta de discutir liderazgos personales, más o menos fuertes, sin importar el modelo ideológico. Sí de gestión. Y los populismos enfrentados a los republicanismos han tenido el mismo destino. ¿O acaso Trump, Bolsonaro no eran ni son populistas, como los nazis, socialistas, peronistas? Curiosamente, los republicanos siguen vigentes en monarquía: Suecia, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Japón, y fracasan en las democracias débiles. Como predice Biden, el presidente de EE.UU., hoy hay y habrá democracias -casi todas en Occidente- más o menos estables, y autocracia en Oriente, China, Rusia, Corea, etc. Se perfilan dos grandes alianzas y se necesita una gran alianza democrática para enfrentar al kirchnerismo. Pero no será con la pata peronista. El peronismo no sabe gobernar, solo imponer. No entiende la división de poderes, ni de la reforma que los Kirchner impulsaron con Alfonsín. Solo entienden el presidencialismo supremo; permanentemente rozan el delirio de Rosas, la suma del poder público, que anatemiza la Constitución Nacional, artículo 29 y la experiencia histórica lo demuestra. Alfonsín traicionado por la CGT de Alderete, por Cavallo, por Menem. De la Rúa por Pilo Bordón y el Chacho Álvarez. El propio Macri pierde elecciones con Pichetto. No conozco un peronismo republicano. Solo un peronismo a secas y su adn".

****

Llegan cartas

Carta abierta al Sr. Presidente de la Nación

GUILLERMO RAFAEL MORETTI

Hace un par de semanas escuché su discurso. El mismo me impactó por sus características, sus dichos, cómo los dijo, incluyendo el tono de su voz. Por eso volví a escucharlo. La segunda vez que lo hice, tuve la misma impresión que la primera vez: estaba frente a alguien con doble personalidad.

Repasando lo que conozco de usted veo que: primero: participó de un gobierno del que se apartó por no estar de acuerdo con lo que ocurría; segundo: se convirtió en un gran crítico y lo demostró en reiteradas oportunidades; tercero: aceptó ser candidato de quien tanto criticó; cuarto: cuando asumió tenía un discurso, pero lo fue cambiando y rotando, hasta apoyar lo que alguna vez criticó.

La primera parte de su discurso me retrajo a mi época universitaria, década de los sesenta, cuando los activistas estudiantiles usaban los términos y tonos que usted utilizó. En la segunda parte, volvió al tono que utilizaba cuando asumió la presidencia.

Tengo entendido que sus clases universitarias se basan en el respeto a la Constitución Nacional y hoy es usted quien no la respeta.

Después de todas estas consideraciones me pregunto, ¿cuál es el verdadero Alberto Fernández?

Me permito, ante esta polipersonalidad evidente, aconsejarle, por su salud mental -que se encuentra en peligro-, que consulte con un psiquiatra o psicólogo, ya que esta situación es un peligro para usted, para mi adorada patria y para mis queridos hermanos argentinos y extranjeros que buscan un mejor futuro en esta extraordinaria tierra.