En vista a las PASO

Video de campaña: la "Mole" Moli quiere ser candidato a diputado nacional por Córdoba

El ex boxeador integrará la lista de Alianza Federal Córdoba en vistas a las PASO. Pese a que no tiene propuestas, en un video afirmó que “tiene que haber un negro” en el Congreso.

Crédito: Gentileza

Ariel “Trinkette” Luque, primer candidato de Alianza Federal Córdoba, dijo: “Es un gusto para nosotros tener a una persona que ha pasado por todas las etapas de la vida y no ha perdido su humildad”.

“Es una elección legislativa, vamos a debatir y hacer leyes, para ir al Congreso no hay que tener título universitario”, aclaró al ser consultado sobre las propuestas.

Y añadió: “A Fabio lo conozco de hace años y lo busqué porque no queremos más de lo mismo”.

“Propuestas para llevar al Congreso nos sobran porque conocemos la realidad de la gente. Tenés que conocer la calle para hacer propuestas”, sostuvo.

El ex boxeador ocupará el tercer lugar en la lista de Alianza Federal Córdoba.

