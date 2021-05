Vacunarán a los empleados de las funerarias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Primero serán inoculados quienes están en contacto directo con los fallecidos, y luego el resto del personal.

Luego de varios meses de solicitar la vacuna, los empleados de las casa funerarias llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia y serán inoculados contra el Covid.

Rolando Chellini, uno de los referentes de casas de sepelios dijo en diálogo con C&D Noticias: “Más allá de ser un deseo, es algo que nos merecemos. Este jueves los empleados se manifestaron frente al Ministerio de Salud de la provincia y fueron recibidos por el secretario de Salud Jorge Prieto. En la reunión llegamos a un acuerdo, después de meses que venimos pidiendo la vacuna”

El arreglo consistió en que se le irán dando 10 dosis por empresa, para aquellos que están en contacto directo con los fallecidos, y luego, se vacunaría al resto de los empleados.

Este viernes se presentará la nota con la nómina de los 10 empleados elegidos y ahí se informará fecha.

“Seremos unos 120 en total con personal admnistrativo y operarios. Los empleados que buscan a los fallecidos, tienen contacto directo con el fallecido, con médicos, enfermeras, ingresan a los hospitales, morgues, sanatorios, y el riesgo es grande. Además, el personal administrativo, atiende los deudos y uno no sabe cuando estuvieron con un familiar con covid y cuando no, y no se puede estar haciendo una encuesta en un momento tan difícil”, explicó Chellini.

En cuanto al funcionamiento actual de las funerarias, Chellini manifestó: “El que quiere velar a un familiar, mientras no haya fallecido por Covid, lo puede hacer 3 horas y hasta un máximo de 10 personas pueden ingresar a la sala de velatorio. Esto cambia cuando fallece por covid un persona. Ahí se retira el cuerpo, se lo coloca en el ataúd, ahí mismo se sella y se acuerda un horario con el familiar para llevarlo al cementerio”.

Sobre el final, Chellini aseguró que “en mitad de marzo y abril, estaba todo más tranquilo. Pero este mes se está incrementando la cantidad. Todos los días hay casos”.