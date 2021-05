Anunció su retiro Augusto Fernández: "Hace tiempo que ya no tengo deseo de jugar al fútbol"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.05.2021

19:56

El volante de 35 años comunicó en conferencia de prensa que colgará los botines después de haber pasado por clubes de Argentina, Francia, China y España.

Augusto Fernández, ex jugador de River Plate y Vélez Sarsfield, actualmente en el Cádiz, de España, anunció hoy que dejará la actividad a los 35 años porque "desde hace tiempo" no siente más deseos de jugar.





"Durante toda mi carrera fui corazón y cabeza, mi impulso partió del entusiasmo y la pasión. Sin embargo, desde hace un tiempo no siento más deseos de seguir jugando al fútbol, así que llegó el momento de decir basta", explicó el mediocampista nacido en Pergamino el 10 de abril de 1986, en una rueda de prensa que ofreció a los medios en España.

El volante debutó en River en 2006Foto: Gentileza





El jugador, quien también vistió la camiseta del seleccionado argentino, comunicó su decisión en el encuentro con los periodistas al que acudió acompañado de directivos y jugadores del Cádiz, su último club.





Fernández inició su carrera en River y luego jugó para Saint Etienne, de Francia, Vélez Sarsfield, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Beijing Renhe de China y finalmente el Cádiz, equipo en el que dejará la actividad mañana en ocasión del partido ante Levante que dará inicio a la 38va, y última fecha de La Liga de España.



El pergaminense integró el plantel del seleccionado argentino que fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014 y también jugó la Copa América Centenario que los "albicelestes" perdieron en la final con Chile en definición por penales.





"Estoy seguro que mi padre me diría que jugase hasta que el fútbol me deje, le pido perdón porque sabe que no veo las cosas así y no tengo miedo a los finales. Cuando se cierra una puerta, se abre otra, prefiero tomar esta decisión con entereza", concluyó Fernández.

