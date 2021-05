Los granos cerraron con subas en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Impulsado por un mayor interés de los compradores por la soja y el maíz.

Los precios de los granos cerraron con subas en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), impulsado por un mayor interés de los compradores por la soja y el maíz.

Respecto a la oleaginosa, la mejor oferta abierta para la fijación de mercadería fue de US$ 350 la tonelada, US$ 3 por encima de lo registrado ayer, mientras que la oferta en pesos se ubicó en $ 32.914 la tonelada.

Por otra parte, la soja con entrega en junio y julio, las ofertas también fueron de US$ 350 la tonelada , resultando en alzas de US$ 5 la tonelada para ambos meses.

Por el maíz con entrega disponible, se ofrecieron US$ 2 más que en la previa para alcanzar los US$ 210 la tonelada, mientras que la entrega contractual alcanzó los US$ 215, US$ 5 más que ayer.

En cuanto a los segmentos de negociación de la próxima campaña 2021/22, el tramo de marzo a mayo se ubicó en US$ 175 y junio y julio del 2022 arribó a US$ 170 la tonelada.

Por trigo con entrega con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 210 la tonelada, con julio y agosto en US$ 215 la tonelada, sin variaciones respecto a la rueda previa.

Además, la entrega en octubre alcanzó los US$ 205 la tonelada, US$ 5 por debajo de la jornada de ayer.

Por el cereal de la próxima cosecha, los ofrecimientos para noviembre y diciembre se ubicaron en US$ 200; enero, US$ 201/t, con febrero ubicándose en US$ 202; y marzo, US$ 205.