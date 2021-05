https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.05.2021 - Última actualización - 7:38

3:58

La delantera lasallana es la goleadora del Apertura liguista y hasta el parate del torneo marcó 8 goles en 4 partidos. Cerca de terminar el profesorado de educación física, sueña con jugar de manera profesional.

Fútbol femenino Micaela López, el nombre del gol La delantera lasallana es la goleadora del Apertura liguista y hasta el parate del torneo marcó 8 goles en 4 partidos. Cerca de terminar el profesorado de educación física, sueña con jugar de manera profesional. La delantera lasallana es la goleadora del Apertura liguista y hasta el parate del torneo marcó 8 goles en 4 partidos. Cerca de terminar el profesorado de educación física, sueña con jugar de manera profesional.

Por Javier Díaz

A Micaela López no le costó demasiado demostrar su capacidad goleadora con la camiseta de La Salle. Apenas se jugaron cuatro partidos hasta que se frenó el fútbol por el aumento de casos de coronavirus y ya fueron suficientes.

En el último encuentro disputado hasta el momento -frente a Independiente por la 4ta jornada, que se realizó el fin de semana previo al parate dispuesto por las autoridades provinciales- marcó su gol número 8, con el cual se afianzó en el primer puedo de la tabla de anotadoras del "Walter Leones". Antes se había despachado con cuatro gritos ante Santa Fe FC y un triplete ante Deportivo Santa Rosa. Sólo quedó con el tanteador en blanco en la fecha inicial, cuando su equipo cayó 3-0 ante Peñarol.

Hoy, con la competencia todavía interrumpida, no deja de anhelar la vuelta al ruedo. Cree que el parate no hará mella en su rendimiento -tampoco en el nivel colectivo del "Colegial"-, siente que "pensar en positivo" es la clave para mantener el nivel y sabe que el trabajo arduo es la forma de conseguirlo.

Ella sueña en grande en todo lo que hace. Mientras juega al fútbol, estudia el profesorado de educación física y se encuentra en el último año. A las dos actividades les pone la misma pasión, persiguiendo el objetivo de convertirse en una gran profesional.

La Salle, en los primeros planos de los torneos de fútbol femenino. Foto: El Litoral

-Hasta la interrupción del torneo eras la goleadora con 8 tantos, ¿qué sensación tenés del momento que estabas pasando?

-Si, actualmente soy la goleadora del torneo. Obviamente queda mucho por recorrer, pero estoy muy contenta por eso, más allá de que creo que yo funciono bien porque el equipo lo venía haciendo bien. En lo personal siento que iba por buen camino hasta que se interrumpió el torneo.

-Como vos decís, el equipo también venía muy bien?

-Sí, yo creo que sí. Más allá de que en la primera fecha no nos fue como queríamos, después remontamos y veníamos trabajando para eso, somos un equipo fuerte.

-¿Creés que el parate te puede afectar en tu rendimiento?

-No creo que el parate del torneo sea un impedimento para seguir como venía, además sigo y seguimos trabajando con el equipo para mejorar, no hemos parado ni una semana. Creo que es fundamental seguir trabajando para lograr cosas buenas.

-En ese sentido, ¿cómo están trabajando en este tiempo sin competencia?

-Nos estamos manejando en grupos pequeños, las famosas "burbujas", la llevamos bastante bien, aparte de que le metemos mucha pila. Es bastante difícil entrenar sin tener objetivos claros, con respecto a la continuidad del torneo, pero obviamente, lo hacemos pensando siempre en positivo.

-Para quienes no te conocen, contanos un poco tu trayectoria, cuánto hace que jugás y cómo fue tu acercamiento al deporte?

-Soy de Cayastá y mis primeros pasos en el fútbol los di en una escuelita de mi pueblo a los 8 o 9 años, jugaba con nenes de mi categoría. Cuando Unión arrancó con el fútbol femenino, fuimos con mi hermana a probarnos y quedamos las dos, en ese entonces tenía 13 años. Jugué varios años ahí y ganamos unos cuantos torneos, después me fui a Banco Provincial, donde salimos campeonas de la Copa de Plata. Volví a Unión, pasé por Defensores del Oeste con el que ganamos un Apertura; después por Alvear, donde ascendimos en 6 meses y actualmente estoy en La Salle.

-¿Y cómo fue para una "sabalera" tomar la decisión de ir a probarse en Unión, lo tomaste con naturalidad?

-Al principio no me agradaba mucho ponerme la camiseta de Unión, pero después me acostumbré porque, obviamente, mis ganas de jugar al fútbol superaron los colores. De todas formas nunca dejé de ser de Colón, incluso era socia mientras jugaba en Unión. Pero cuando tenía puesta la roja y blanca, la defendía, no me importaban los colores.

-¿Cómo ves el nivel del fútbol femenino en la Liga?

-Puedo dar fe desde los comienzos de la liga que el fútbol femenino ha crecido muchísimo, hoy en día es muy competitivo, además de que todos los equipos son muy parejos. Obviamente, no nos dan el lugar que merecemos, cuesta agarrar viaje, pero el fútbol femenino está sembrando cosas buenas, que en el futuro se van a ver.

-¿Hasta dónde soñás llegar en el fútbol?

-Como jugadora sueño en grande, igual que todos los que hacemos este deporte. Ojalá la suerte me acompañe y pueda en un futuro, jugar en AFA. Yo le meto mucha pila para llegar y nunca pierdo la fe..

-¿A qué te dedicás además de jugar al fútbol?

-Estoy en mi último año del Profesorado de Educación Física y estoy trabajando como profe en un club de mi pueblo, donde tengo a mi cargo Primera y Reserva de fútbol femenino; además trabajo en un bar los fines de semana.

-¿Y cuál es tu meta?

-Mi meta principal es recibirme de profe, porque amo lo que estudio y sueño con ser una buena profesional. Y después, si se me da en el fútbol, firmar algún contrato.

La siguen de atrás

Detrás de Micaela López, goleadora con 8 tantos, en las principales posiciones de la tabla están: Evelyn Rosales (Independiente) 6; Lisbeth López (Las Flores) 4; Fiorella González (Independiente), Joana Carrizo (Colón) y Melina Reus (El Quillá) 3.

Ficha personal

Nombre y Apellido: Micaela López.

Fecha de Nacimiento: 16/07/1998.

Lugar: Cayastá (Santa Fe).

Puesto: Falso "9".

Hincha de: Colón.

Referente: Juan Román Riquelme.