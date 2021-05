https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 10 fue licenciado del Barcelona

Messi no juega la última fecha de la liga española y descansa para la Copa América

El Barcelona ya no puede ganar la liga española y decidió que Messi no juegue la última fecha.

Crédito: Gentileza

El astro argentino Lionel Messi fue licenciado por el Barcelona y no jugará este sábado la última fecha de LaLiga, donde no tiene ningún objetivo deportivo por cumplir, por lo que descansará unos días antes de llegar al país para sumarse a la Selección de cara a las Eliminatorias y la Copa América.

Así lo informó este viernes el club catalán, que indicó que Messi ni siquiera estuvo en el entrenamiento en la ciudad deportiva "Joan Gamper", donde sus compañeros ultimaron detalles para la visita a Eibar, que se juega la permanencia. "De esta manera, el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América, después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla", publicó Barcelona en un comunicado de prensa. Este año, en el que el equipo culé ganó la Copa del Rey, la "Pulga" jugó 46 partidos (34 en LaLiga, 5 en la Copa, 6 en la Champions y 1 en la Supercopa), donde marcó 38 goles en total. De esos, 30 fueron en LaLiga, donde tiene prácticamente asegurado ganar su octavo trofeo de "Pichichi" de la temporada, ya que sus perseguidores son Moreno (Villarreal) y Karim Benzema (Real Madrid), con 23 y 22 tantos, respectivamente. También en esta temporada, el argentino se convirtió en el jugador de la historia del Barça con más partidos jugados, superando a Xavi, ya que acumula 778 duelos con la camiseta blaugrana. Messi, que además superó el récord del brasileño Pelé como máximo goleador con un mismo club con 672 goles, tiene una nueva posibilidad de poder conseguir un título con la Selección mayor albiceleste, cuyo último fue en la Copa América 1993. Al margen del rosarino, que en un mes cumplirá 34 años, no estarán en la convocatoria para el último encuentro de la Liga el juvenil Pedri, con permiso del entrenador Ronald Koeman, ni Ter Stegen, recientemente operado, que se sumó a la lista de lesionados con Sergi Roberto, Ansu Fati ni Coutinho. Con información de NA

