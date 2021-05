Capital Cultural: nuevas producciones en espacios recuperados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde hoy se estrenan producciones audiovisuales de música, y próximamente de poesía, filmadas en la Estación Belgrano y en espacios culturales de la ciudad, entre los que se encuentran el Mercado Progreso y el Anfiteatro “Juan de Garay”.

En las últimas semanas, la Municipalidad de Santa Fe produjo nuevos contenidos para la plataforma Capital Cultural. Hoy, a las 21, podrá verse con el estreno del recital de Levitar, filmado en el Mercado Progreso. El sábado, a la misma hora, será el turno de Gonzalo Villarino; y el domingo, de Poder Natural.

Las producciones permitieron sostener contrataciones de artistas y personal técnico que iban a participar en encuentros presenciales, organizados por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, antes de que se implementaran nuevas restricciones al sector cultural a fines de abril.

De esta etapa participan 98 artistas, entre músicos y poetas; y 43 técnicos de iluminación y sonidos, realizadores audiovisuales y personal de producción, mantenimiento, limpieza y escenomontaje. Los solistas y grupos de música fueron convocados a partir del Registro Único de Artistas, que se reabrió en junio del año pasado y sigue vigente como una herramienta de consulta para las programaciones culturales.

Las locaciones que se eligieron para esta etapa tuvieron en cuenta que, desde el verano, la capital santafesina cuenta con el Mercado Progreso y el Anfiteatro “Juan de Garay”, que tras la puesta en valor ofrecen mejores condiciones para estas producciones. Buscando renovar la estética de estas propuestas, se incorporaron la fosa y el sector debajo de las gradas del anfiteatro como escenarios para el rodaje de algunos recitales, así como también la terraza de la Estación Belgrano para las lecturas de poesía, que ofrece una vista poco frecuente del espacio y su entorno.

Levitar en el Mercado

El quinteto de new rock alternativo Levitar abrió el juego en redes sociales para armar la lista de temas que quedó registrada en el Mercado Progreso. De la encuesta participaron nuevos seguidores y el público que sigue a la banda desde el año 2004, cuando se reunieron Milagros de Pró en voz, Eugenio Jauchen y Esteban Fernández en guitarras, Marcelo Porta en bajo y Diego Canastrelli en batería.

Mona Jauchen agradeció la invitación. “Aunque por un lado fue un bajón suspender la fecha con público, se encontró esta alternativa que nos encantó y deja una filmación para disfrutarla después en las distintas plataformas”, comentó a pocos días del estreno en Capital Cultural. “Nos sorprendió lo lindo que está el Mercado. El sector que quedó detrás del escenario tiene una mezcla de antiguo y refaccionado que impacta en la estética del video. Estuvo todo de diez: la iluminación, la técnica, los chicos que nos atendieron, la gente del sonido y los que filmaron y editan el material” agregó.

Mientras maquetan nuevos temas que surgieron en esta etapa de la banda, desde que volvieron a juntarse en 2018, y a la espera del reencuentro con su público, Jauchen valoró las oportunidades de trabajo para el sector que generan este tipo de iniciativas: “Esta producción sirvió no solo para nosotros sino para generar oportunidades de trabajo para los que filmaron, sacaron fotos, para los que estuvieron en la iluminación, en la toma de sonido y en la edición. La cultura involucra a muchas personas que hay que valorar por el trabajo que hacen”.

Un espacio para la música local

Agustina Cortés también aceptó la invitación para llevar lo que iba a ser un concierto con público al formato audiovisual, como parte del ciclo “Sala 5/360”, en la planta alta de la Estación Belgrano, que la iba a tener como protagonista en su segunda fecha. Acompañada por Jorge Mockert en vibrafón, percusión y coros; y Nicolás Serrano, en trompeta y flugel, Cortes se pone al frente de este trío con el que interpretan sus canciones, principalmente las de su primer disco solista “Piñata interior”.

“La cancelación del recital me generó una gran desilusión pero tener la oportunidad de grabar y que el material quede me parece una muy buena oportunidad, sobre todo pensándolo como un material de difusión de lo que hago”, remarcó la multiinstrumentista. En esa línea, valoró “el espacio que se da a compositores de la ciudad, a los músicos y las músicas, para tocar música original. Está bueno que haya espacio para quienes apuestan a una búsqueda personal que le va dando identidad a la ciudad y la zona”. Aunque la experiencia en este tiempo se da sin el marco de público, familiares y amigos, destacó que la preparación para el concierto “implica ensayar, tocar y hacerlo con la misma intención, no perder la práctica y el contacto con lo que tanto nos gusta hacer”.

Desde 2020

Capital Cultural se lanzó en julio del año pasado, durante la primera ola de la pandemia, pero proyectándose más allá de ese contexto como un soporte innovador para la divulgación de contenidos culturales y educativos, que ya cuenta con 12 secciones. Música en Vivo tenía hasta el momento 29 recitales filmados en salas públicas y privadas como La Moreno y Tribus, en el Teatro Municipal “1º de Mayo”; y en el Foro Cultural Universitario, en co-producción con la Universidad Nacional del Litoral. También, producciones especiales como Blues de Santa Fe y una Gala Homenaje a Carlos Guastavino; y la Santa Fe Jazz Sessions, en coproducción con Santa Fe Jazz Ensamble, UNL y el Gobierno de la Provincia.

Hasta la fecha, sólo esa sección tuvo 49.975 accesos, principalmente de distintas ciudades de Argentina y Estados Unidos, Portugal y España. Los contenidos se pueden visualizar en forma gratuita, pero cuentan también con una opción de pago, para apoyar a los y las artistas locales. El dinero va directamente a la cuenta de cada banda, con opciones accesibles para colaborar voluntariamente.

Próximos estrenos

Los recitales filmados en el Mercado Progreso se estrenarán siempre a las 21, de acuerdo con el siguiente cronograma: el viernes 28 de mayo, Ivonne Van Cleef; el sábado 29, “Tango de las dos orillas”, con Andrea Eletti y Gabriel De Pedro; y el domingo 30, A Destiempo. El viernes 4 de junio, Cori Tononi; y el sábado 5, ÑÑÑÑ.

Oportunamente se difundirán las fechas de los conciertos registrados como parte de “Sala 5/360”: Cintia Bertolino y Franco Bongioanni, Belén Irigoyen, Martín Testoni, Agustina Cortés, Plural Muzik Lab y Pedro Pagés. Asimismo, de los que se filmarán en el Anfiteatro, con la participación de Itatí Barrionuevo, Ad Honorem, el Ensamble de bombos del Colectivo Folklore Feminista, Reinas de Poldi, Cinturón de Bonadeo, Tomajök, Las hijas de la viuda; y Ángeles Deló, acompañada por parejas de baile del Taller de Folclore de la Secretaría de Educación y Cultura, que coordina Juan Maciel.

El ciclo Las Palabras contará con lecturas de Claudio Chiuchquievich, Tam Naymark, Julia Ruiz, Candelaria Rivero, Gonzalo Castelo y Gonzalo Vega.