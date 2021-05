https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paro del Campo

No hubo ingreso de hacienda en Liniers

Comenzó el segundo día de la protesta que finalizará a las 24hs del viernes próximo. No se descarta que la semana que viene se sumen otros sectores a la protesta. Hoy reunión del Gobierno con la Mesa de las Carnes, ante el pedido de audiencia que realizó el Consejo Agroindustrial Argentino.

El segundo día del cese de comercialización de hacienda organizado por la Mesa de Enlace en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna, tuvo un alto impacto en el Mercado de Liniers, donde no se registró ingreso de hacienda a dicho lugar. “La medida de fuerza comienza a demostrar sus resultados de rechazo a la medida que adoptó el Gobierno. No hay movimiento de hacienda en el interior y en el Mercado de Liniers al tener la adhesión de los consignatarios al paro, hay un freno a la actividad en ese lugar, como sí también se están suspendiendo los remates que están programados”, dijo anoche Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Hay mucha incertidumbre y desconcierto en la cadena de ganados y carnes y a eso hay que sumarle que el freno en el negocio ganadero ya existe a partir del anuncio del Presidente Alberto Fernández. Es por eso que desde la Mesa de Enlace estamos solicitando que se de marcha atrás con el cierre de las exportaciones y podamos producir y comercializar sin restricciones”, agregó el dirigente. Tenés que leer Frigoríficos y operarios de Santa Fe esperan saber si se cierra o no la exportación de carne El jueves los dirigentes de la Mesa de Enlace mantuvieron un encuentro de manera virtual para analizar el alcance del paro y definir los pasos a seguir, teniendo en cuenta que hay un pedido de las bases de productores de frenar también la comercialización de granos, en solidaridad con el sector ganadero. Y hay decisión de otros sectores de la producción, como porcinos y economías regionales, de sumarse a la protesta. A todo esto, Jorge Chemes confirmó que hasta el momento no hubo contactos con sectores del Gobierno. Tampoco están programadas asambleas y movilizaciones en el interior. “Es muy difícil organizar todo eso en medio de una pandemia que nos golpea a todos”, aseguró el titular de CRA. Reunión Tal como lo adelantó este medio el último miércoles, el Gobierno iniciará este viernes una negociación con la cadena de ganados y carnes. El interlocutor oficial será el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien ante un reclamo que realizó el Consejo Agroindustrial Argentino recibirá a dirigentes de la Mesa de las Carnes, uno de los sectores que conforma dicho espacio, encabezados por el Coordinador de la misma, Dardo Chiesa. Tenés que leer De 2015 a 2018 se redujo 15% el consumo de carne Según pudo saber este medio, entre los puntos a debatir para destrabar el conflicto, se encuentran la comercialización de carne a precios accesibles en el mercado interno, donde la idea que tiene el Gobierno es intervenir en el Mercado de Liniers para retirar a la exportación de dicho ámbito y evitar la suba de los precios en el mercado interno, como así también la puesta en marcha de más controles para evitar la subfacturación de exportaciones. Desde el sector privado habrá un pedido para bajar la presión impositiva y que se eliminen la restricciones para comercializar al exterior. En las últimas horas, dirigentes de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) también se reunieron con Matías Kulfas y con la Secretaria de Comercio, Paula Español, en la búsqueda de aportar soluciones al tema del precio de la carne, ofrecieron la logística que se necesita para comercializar cortes a precios accesibles en zonas del conurbano.

