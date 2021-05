https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Confinamiento estricto

AFA suspende los partidos de semifinales de la Copa de la Liga: no juega Colón

No habrá fútbol durante los nueve días de confinamiento que anunció el gobierno.

Crédito: Fernando Nicola (Drone)

Tras el anuncio de Alberto Fernández sobre las nuevas restricciones en Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino se acopló a la medida y suspendió los partidos previstos para este fin de semana de la Copa de la Liga Profesional. Este sábado estaba programada la semifinal entre Colón e Independiente a jugarse en San Juan desde las 19. Mientras que la otra llave se iba a disputar desde las 15.30 del domingo entre Boca Juniors y Racing. Luego de la Cadena Nacional que encabezó el presidente, hubo contactos entre el gobierno y los máximos dirigentes de AFA para llegar a esta decisión. Las primeras hipótesis es que se re programarían los partidos para junio. La #LigaProfesional de Fútbol de la @afa adhiere a la política de resguardo de la salud pública determinada por las autoridades nacionales, y decidió suspender y reprogramar los partidos de semifinales y final de la #CopaDeLaLiga 🏆 pic.twitter.com/WWakhU09aD — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 21, 2021 Desde la AFA emitieron un comunicado en donde aseguran: "A fin de acompañar las medidas sanitarias anunciadas por el Presidente Alberto Fernández en el día de ayer, tendientes a combatir la segunda ola de la pandemia Covid 19 que estamos viviendo, ha decidido suspender la programación de partidos en todas las competencias locales que organiza desde las 20 horas del día de hoy hasta el domingo 30 de mayo de 2021 inclusive". #Institucional Comunicado oficial de la @afa respecto a los anuncios realizados por el Presidente Alberto Fernández en el día de ayer



📝 https://t.co/X3VXqs4FIK pic.twitter.com/wJLeu2cdKa — AFA (@afa) May 21, 2021

