Comenzará el 14 de agosto

Championship: confirmado, pero con variantes

No habrá partidos en Argentina, por lo que Los Pumas jugarán dos veces como visitantes ante Springboks, All Blacks y Wallabies, respectivamente.

Pumas - Springboks. Un duelo que volverá a reeditarse este año, aunque no en territorio argentino, como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.



Por César Miño SEGUIR Sabido es que la pandemia de Covid-19 genera una dinámica preocupación, por lo que resulta bastante complicado concretar confirmaciones de eventos deportivos. En este caso, a través de Sanzaar, se acaba de ratificar la realización del Rugby Championship 2021, con la recuperación de su formato original. Es decir, la reincorporación de Sudáfrica, que en el año pasado no pudo participar, como consecuencia de la situación sanitaria, lo que derivó en que la versión precedente mutara al Tri Nations 2020 que culminó con la consagración de Nueva Zelanda, el segundo puesto para Argentina y el tercero para Australia. Con el retorno de los Springboks, la competición retomará el formato habitual de 12 partidos, pero con la salvedad de que debido a las restricciones y los protocolos sanitarios existentes en las diferentes naciones, no se podrán mantener las localías tradicionales. En el caso de Los Pumas, se medirán como visitantes, dos veces, ante los All Blacks, Wallabies y Springboks. Tenés que leer Se anunció la Copa Mundial 2022 en Sudáfrica El RCh 2021 comenzará el sábado 14 de agosto, con Sudáfrica ante Argentina; match que se repetirá una semana más tarde: en ambos casos, en territorio de los actuales campeones del mundo. En la continuidad del torneo, Los Pumas deberán medirse posteriormente dos veces con los All Blacks, en territorio kiwi, los sábados 11 y 18 de septiembre. Finalmente, llegarán los dos partidos ante los Wallabies, los sábados 25 de septiembre y 2 de octubre. Satisfacción oficial Tras conocerse la determinación de Sanzaar, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez, manifestó su satisfacción por la noticia. * "Es una gran satisfacción poder anunciar junto a todas las Uniones miembro de Sanzaar una nueva edición del Rugby Championship para la temporada 2021, con el retorno de Sudáfrica. Sabemos que son tiempos difíciles y de mucha incertidumbre, y por eso es complejo tomar algunas decisiones en un contexto de pandemia que sigue golpeando al mundo entero". * "Será nuevamente una gira muy dura para el plantel de Los Pumas, la que incluirá cuarentenas, cambios en las planificaciones y un enorme esfuerzo debido al contexto desafiante en el que estamos inmersos. El foco principal es priorizar el bienestar y la salud de cada staff y jugador, y que Los Pumas tengan un calendario completo para este año", agregó el dirigente sanjuanino. * "No quiero dejar de destacar el gran compromiso y esfuerzo asumido por toda la delegación del Seleccionado Argentino en la edición 2020, coronando la mejor gira de la historia, con un histórico triunfo ante All Blacks y dos empates ante Wallabies. Nada fue casualidad. Fueron años de trabajo y los últimos meses de preparación en situaciones extremas como fue entrenar en sus casas, con protocolos, sin contacto, con dos cuarentenas estrictas y una enorme adversidad que jamás doblegó el temple del equipo", concluyó. Australia, en carrera En la tradicional carrera de postulantes, Australia formalizó su candidatura para organizar la Rugby World Cup 2027, bajo el lema "Game On" y con la certeza que estarán en condiciones de alcanzar ese objetivo. Por su parte, vale recordar que World Rugby comenzará con las evaluaciones e inspecciones a los candidatos en febrero de 2022; mientras que en mayo del mismo año se definirán las sedes para los certámenes ecuménicos de 2027 y 2031. El presidente de Rugby Australia, Hamish McLennan, junto a otras personalidades, presentando la campaña "Game On" en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney. * "Este es un día emocionante para todos los australianos, ya que formalmente levantamos la mano para tener el tercer evento deportivo más grande del mundo. Ser anfitrión de la Rugby World Cup 2027 es una oportunidad única en una generación para Australia, que generaría resultados económicos sustanciales para nuestro país, al tiempo que proporcionaría un legado duradero para el rugby en esta región", afirmó. Tenés que leer Los Pumas comienzan a trabajar con 67 jugadores de cara a los próximos desafíos * "Sabemos que una RWC en Australia sería un evento vibrante y un cambio de juego para World Rugby, que mostraría lo mejor del deporte a los 405 millones de fanáticos en todo el mundo. Combinando el evento de rugby más grande del mundo con lo que creemos que es el mejor destino turístico del mundo, los fanáticos internacionales podrán empaparse de nuestra cultura, nuestras playas y maravillas naturales en un ambiente seguro y protegido", finalizó. ¿Mundial de Clubes...? En una entrevista exclusiva con la Agencia AFP, Vincent Gaillard, director del EPCR, el organizador de las Copas de Europa, afirmó que el proyecto de concretar un Mundial de Clubes de Rugby cada cuatro años, está bien encaminado. * "La propuesta avanza bastante bien; incluso si el entorno político nunca es simple. Avanza en consultar con todas las partes interesadas, incluidas las naciones del Hemisferio Sur y World Rugby. Se avanza, siempre con el principio de que el EPCR representa los intereses del Hemisferio Norte, en un formato a priori cada cuatro años y con una fecha para la primera edición que aún no se sabe, pero que se arreglará no antes de 2024", afirmó. Vale recordar que la iniciativa partió de Bernard Laporte, presidente de la Federación Francesa de Rugby y luego haciendo campaña para la vicepresidencia de World Rugby que actualmente ocupa. La idea es reunir a los mejores ocho equipos de clubes de cada uno de los dos hemisferios.

