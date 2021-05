https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.05.2021 - Última actualización - 13:40

13:35

El máximo dirigente del fútbol sanjuanino, muy cercano a la selección nacional desde hace un largo tiempo, habló con El Litoral en tierras cuyanas. "Colón, Talleres y Defensa y Justicia son el claro ejemplo de que el fútbol se emparejó adentro de la cancha".

Desde San Juan El análisis de Miadosqui: "El fútbol se ha igualado y Colón lo está demostrando" El máximo dirigente del fútbol sanjuanino, muy cercano a la selección nacional desde hace un largo tiempo, habló con El Litoral en tierras cuyanas. "Colón, Talleres y Defensa y Justicia son el claro ejemplo de que el fútbol se emparejó adentro de la cancha". El máximo dirigente del fútbol sanjuanino, muy cercano a la selección nacional desde hace un largo tiempo, habló con El Litoral en tierras cuyanas. "Colón, Talleres y Defensa y Justicia son el claro ejemplo de que el fútbol se emparejó adentro de la cancha".

Debe estar aislado Jorge Miadosqui, el dirigente que San Juan encumbró desde hace un tiempo y fue un acompañante permanente de la selección en los últimos tiempos. "Me hice los estudios porque voy a viajar con la selección y lo que me han pedido es que hasta tanto no se conozcan los resultados, debo estar apartado", cuenta Miadosqui, quien aun así no deja de prestarse al diálogo con El Litoral en San Juan.

-¿Qué significa esta movida para San Juan?

-Esto tiene que ver con una política de Estado que ha implementado el gobierno provincial, que ha hecho del deporte algo relevante. No sólo lo hizo con el fútbol, sino con el resto de los deportes, como el ciclismo, el futsal y otros. Sin el apoyo del Estado no se podría hacer nada.

-¿El estadio es el fiel reflejo?

-El estadio es una muestra más, pero fijate lo que ha pasado con la Vuelta de San Juan y con otras manifestaciones deportivas que fueron apoyadas por el gobierno. Estamos en un momento difícil por esto de la pandemia, pero al margen de ello y de la atención que hay que darle a esta situación tan fea que nos toca vivir, el Estado dice presente en el deporte.

-¿Esto se nota en un crecimiento del fútbol sanjuanino o no?

-No sé si se nota. Nosotros, los dirigentes, somos conscientes de que tenemos que estar a la altura, movilizarnos, ser inteligentes y aprovechar el auge que tiene el fútbol en San Juan.

-¿Cómo está el fútbol argentino, Jorge?

-Estamos pasando por una cuestión muy compleja, hay que estar en el ámbito de la dirigencia para entender lo difícil que es atravesar esta pandemia. ¿Qué club no ha pagado sueldos y ha mantenido sus infraestructuras?, eso es valorable. A eso hay que reconocerlo.

-¿Siente que el fútbol es una isla en medio de esta situación que se vive?

-Como dirigente, lo veo raro. Yo sé que hay que priorizar la salud por encima de todo, pro también digo que si en Europa se pudo, ¿por qué no se va a poder acá? Los protocolos son muy importantes en el fútbol. Y eso ha ayudado mucho, más allá de circunstancias que se tuvieron que vivir como la que le tocó pasar en estos días a River.

-¿Cómo lo ve a Colón peleando entre los grandes por un título de campeón?

-Colón siempre estuvo peleando y hay otros equipos como Talleres o Defensa y Justicia que también lo hicieron y muy bien. Hay un crecimiento de clubes chicos y medianos, que se pusieron a la par de los clubes grandes. Eso le hizo bien al fútbol.

-¿En serio usted observa que los chicos se pusieron a la par de los grandes?

-En la última fecha hubo muchos equipos que pelearon arriba y todo se definió ahí, en el mismo final. A todo eso lo veo bien, pero veo que el fútbol en general se está igualando… Contestando tu pregunta, adentro de la cancha yo veo que se ha igualado. No hablemos de otras cosas, porque hay diferencias, pero adentro se empareja todo.

-¿Los torneos cortos favorecen a los chicos y los largos a los grandes?

-No lo veo así. Se iguala en todos, por más que sean largos o cortos. No importa qué torneo se juegue, sino la capacidad de la dirigencia de armar buenos equipos. Ahí está la clave.

-¿Se hace complicado ser dirigente en un país en el que el fútbol genera tanto y donde se administran pasiones?

-Es difícil, porque manejamos clubes, administramos finanzas y ahora tenemos que hacernos responsables también de cuestiones de salud.

-¿Y usted cree que los clubes son viables o que algo debe cambiarse?

-Los clubes son viables en la medida que haya responsabilidad de las dirigencias. En Argentina, la mayoría son asociaciones civiles sin fines de lucro y sin embargo siguen subsistiendo.

-La última Jorge. ¿Salimos campeones de la Copa América?, ¿clasificamos al Mundial?

-Veo que esta es la posibilidad para que podamos ganar un título después de mucho tiempo. Ya estuvimos muy cerca en Estados Unidos y también en Brasil, en el Mundial. Nos falta muy poquito. Creo que vamos a clasificar al Mundial y veo que tenemos muchas chances en la Copa América.