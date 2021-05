La palabra de Astori: "En dos semanas empieza el montaje de la tribuna de Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo confirmó Hugo Sicardi, Director de la Fábrica Astori Córdoba ante la consulta del diario de Santa Fe. "El avance es de un 70 por ciento del total de obra y el inicio de montaje está programado para la semana del 30 de mayo", confirmó desde La Docta.

Con el equipo de vacaciones, el entrenador Juan Manuel Azconzábal de vacaciones con su familia en La Plata y con el fútbol profesional "parado" por nueve días como consecuencia del segundo oleaje de Coronavirus en la Argentina, son días de tensa calma en el Mundo Unión. En ese sentido, El Litoral logró confirmar vía Córdoba una info importante con el tema obras: dentro de dos semanas esos elementos de hormigón pre-moldeado tomará forma, ya que comenzará en La Docta lo que los ingenieros y constructores llaman "inicio de montaje".

"A la fabricación la estamos cumpliendo los plazos programados, en este momento el avance es de un 70 por ciento del total de obra. El inicio de montaje está programado para la semana del 30 de mayo; por supuesto todo depende que no se presenten restricciones por Covid-19 o algún otro imprevisto que pudiera originar demoras en el ingreso a la obra. Ya estamos cada vez más cerca", confió ante la consulta de El Litoral nada más y nada menos que Hugo Sicardi, Director de la Fábrica Astori Córdoba.

En su momento, el propio presidente Luis Jorge Spahn confió que "vamos a invertir unos 100 millones de pesos para terminar la obra de la tribuna en el 15 de Abril". Incluso, cuando la entidad de la Avenida López y Planes hizo un repaso público de obras, se incluyó en el mismo la modificación de la fachada que da a López y Planes, además de otro paquete de modificaciones "no tan visibles" pero realmente trascendentes para Spahn, como por ejemplo el IPEI.

En el mismo sentido se había expresado Germán Dipangracio, dirigente encargado del Master Plan de Obras en Unión: "Son columnas de más de 40 toneladas y van a haber dos grúas en obra, una de gran porte y otra de medio porte y no podemos tener un suelo blando. Casualmente vino un día que era un diluvio Santa Fe y dio que el suelo está en perfecta condición para el trabajo que hay que hacer" por FM Sol 91.5.

"Cuando se hizo el contrato con Astori, teníamos un plazo de 180 días de los cuales los primeros 90 eran en planta de ellos y los segundos 90 eran de montaje. A esta altura ya tenemos adquiridas todas las plateas, el aluminio y el vidrio, pero hasta que no se comience a montar no podemos instalarlo", explicaba la mano derecha de Spahn en el tema obras.

Ahora, con este dato que Astori confió a El Litoral, se van cumpliendo los plazos: 1) la primera parte se denominaba "fabricación" de esos nueve (9) paños o paneles restantes; 2) Luego terminada la fabricación, comienza el tiempo de montaje, que se sigue haciendo en la planta madre en la capital de la provincia de Córdoba; 3) Finalmente, el tercer paso será trasladar la estructura desde La Docta hasta la capital de la provincia, más concretamente al lugar donde está enclavado el 15 de Abril.

"En esta obra, no se aplica ninguna tecnología nueva. El proyecto es así, completar los 15 paños originales que estaban en el diseño original de los arquitectos de Unión. El pre-moldeado desarrolló tecnología nuevas con materiales más livianos, pero no es el caso de esta obra. Acá se trata de terminar los paños que son más de lo mismo. Es una ingeniería de taller, cada pieza tiene su propio plano, es un trabajo muy preciso. Debe ser así. Se trabaja en altura y con mucho riesgo Son más de 40 metros de altura en esta tribuna, estamos hablando de un edificio de 15 pisos; hay que trabajar con grúas y elevadores en altura. Todo debe empalmar con mucha precisión. Por eso entiendo la ansiedad, porque uno no ve nada hasta que llega la grúa. La tarea de montaje es más rápido que la fabricación. Después, con dos grúas, elevadores, un capataz y cinco personas se termina armando un mecano gigante. Es llamativa la velocidad. Le digo a la gente de Unión que una vez que lleguemos, vamos a ir rápido", comentaron desde Astori a El Litoral en una de las primeras consultas.

Ahora, el almanaque se ve más cercano para todos los tatengues: en dos semanas, en Córdoba Capital, comienza el montaje (luego de la etapa de fabricación) de la nueva tribuna que será "calzada" en el ala sur del estadio 15 de Abril.