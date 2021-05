Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falta de iluminación

RAMÓN AYALA

"Al intendente, al secretario de Servicios Públicos, al director de Alumbrado Público, a los concejales de la oposición: bulevar French, desde General Paz hasta A. del Valle, ¡es tremenda la falta de iluminación! También sucede en la plaza central. Además en el cruce del ferrocarril y la senda peatonal, con muchas columnas sin luz. Señores: ¿cuándo piensan solucionar el grave problema de falta de alumbrado público en toda la ciudad de Santa Fe? Alguien tiene que ocuparse de controlar los trabajos y los materiales utilizados. La ciudad es una chacota, pero llega fin de mes y todos cobran sus sueldos".

Falta de iluminación II

RAÚL ACEVEDO

"Sr. intendente: soy titular de los reclamos por falta de alumbrado público 15.158 y 15.159, éste último comprende calle Vélez Sarsfield, desde Bv. Muttis a Regis Martínez y Laprida. La falta de iluminación es terrible y sabemos que eso favorece la delincuencia. Reclamo al 0800 y me dicen que el 15.159 está solucionado y no es así. Sigue habiendo oscuridad".

Felicitaciones con pedido

ELSA

"Por medio del diario, en primer lugar quiero agradecer a todos los médicos que están trabajando en este momento, con esta pandemia, con tanto esfuerzo y dedicación. En segundo término, les hago un pedido, sobre todo para las personas más mayores: por favor, que la letra de las indicaciones sea más clara y legible. Yo sé que están apurados, que tienen mucho que atender... y si bien los médicos siempre se caracterizaron por tener una letra poco clara, necesitamos que esto se atienda. A veces estamos muy angustiados con los abuelos, con las personas mayores, que no ven bien, porque no se entiende lo que los doctores escriben, sobre todo los números, por ejemplo: la medicación por tantos días, o tantas gotas... Por favor, les pido un esfuercito más. Traten de recordar a la profesora de caligrafía que han tenido en la escuela y hágannos el regalito de hacer las indicaciones más claras. Muchas gracias".

Para Lectora Atenta

LECTOR ATENTO

"Señora: Macri se vacunó en EE.UU. y dejó su vacuna liberada para otra persona, cosa que NO HICIERON ninguno de los 'vacunados VIP'. Si es por faltar a la palabra, le recuerdo las promesas de campaña del gobierno. Y el tema de la deuda... bueno, si repasamos deudas. En fin. Sin ser macrista, hay que decir también lo que son los otros".

Mala noticia para los deportistas

DANTE

"El fútbol... el Argentinito 2021 nuevamente suspendido... Oficialmente el C.A. Argentino de San Carlos y la subcomisión del torneo tomaron la decisión, como en 2020, de suspender la edición número 13 de este tradicional torneo de fútbol infantil de carácter nacional e internacional que tenía fecha para finales de octubre del corriente año. Es una mala noticia para los deportistas e hinchas".

El problema es que no nos escuchamos

LUIS BENAVÍDEZ

"Hace poco, asistí a una discusión tan absurda como irracional. Una persona en un grupo habló respecto de que es hora de que algunos delincuentes que han asesinado fuesen a la cárcel y por muchos años. Y se lamentó de que no haya en Argentina, como en otros países, la pena de muerte. Inmediatamente otro asistente se levantó y dijo que era intolerable escuchar eso, y como defensor y coincidente con los Derechos Humanos se retiró dando un portazo. Luego la persona que había expresado su pensamiento sobre la pena de muerte, pidiendo disculpas a todos, explicó que su hijo había sido cruelmente asesinado a la edad de 20 años, sin piedad, incluso supo que aun pidiendo, rogando antes de morir que no lo matasen, lo asesinaron igual. Entonces agregó ¿cómo creen ustedes que una madre puede sostenerse en la vida, sabiendo que los asesinos caminan por la calle, mientras su hijo yace bajo tierra? Realmente, ahí comprendí qué mal estamos como sociedad. Lo absurdo es que no nos escuchamos. Yo no digo que pensemos igual, sino que debemos escucharnos y respetar la opinión de la otra persona. Todos tenemos un poco de razón, pero nos negamos a escuchar al otro. Tal vez el egoísmo, el orgullo y la soberbia son más fuertes".

Llegan cartas

Una bandera de Colón se fue para el cielo

CARLOS LANZARO

Apenas finalizó el partido con Talleres, el triunfo de Colón con el ultimo penal, le dibujó una final y cariñoza sonrisa a un santafesino colonista de "raza". A los 79 años su salud estaba muy deteriorada y su corazón dijo basta con la ultima alegría que le dio su querido equipo de fútbol. Y así, se llevó en su mano la bandera de Colón al cielo, como para seguir festejando, como lo hacía desde los 10 años, cuando iba a la cancha a reír y a llorar por su camiseta, a acompañar los triunfos, derrotas, ascensos y 2 descensos... Hasta participó de la histórica anécdota del decreto del gobernador Tessio, que los ayudó a pasar a una categoría superior, los triunfos contra el Santos de Pelé, la selección argentina, equipos del exterior, copa Libertadores y Sudamericana, etc., la fallida final de los 20.000 colonistas en Córdoba contra Banfield... También vio engrandecer la infraestructura del club y el flamante nuevo estadio de fútbol sede de grandes acontecimientos internacionales.

Estoy relatando el fallecimiento del asociado sabalero Gustavo Ponce Aragón, perteneciente a una familia de grandes atletas santafesinos y también de un famoso locutor de radio. Empezó jugando en el club de Gimnasia y Esgrima, de 4 de Enero y Garay, hasta en la época de "la pelota de trapo"... y tuvo la suerte de llegar a poder escuchar y ver el penal final del "Pulguita Rodríguez" por la TV... Se fue con el último suspiro que de su corazón "raza", tan raza que un día lunes colgó una bandera colonista en el balcón de la institución donde trabajó toda su vida, y por tal motivo fue apercibido por sus superiores. Su hermosa y feliz familia, también aguantó su enorme fanatismo por la "sangre y luto".

Hicimos juntos la escuela primaria y la secundaria. Somos los del 5to "C" de la promoción 1959 del Colegio Nacional Simón de Iriondo. Desde que nos recibimos todos los meses nos juntábamos todos los compañeros en una cena o en un almuerzo, o tan solo a tomar un café. En estos últimos tiempos de covid 19, lo hacíamos debidamente distanciados y con barbijos... Hoy en la mesa quedamos 6 o 7... pero ¡quién nos quita lo bailado en estos años de real compañerismo! Se fue un colonista... también se han ido unionistas... en fin, ¡todos verdaderos santafesinos de ley!