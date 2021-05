https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.05.2021 - Última actualización - 14:05

14:04

Entretenidos por el enfrentamiento marketinero, no se hicieron las preguntas fundamentales. Es hora de dejar de lado todas las rivalidades para comenzar a construir desde la unidad, con la mirada fija en el bien común. Crédito: Manuel Fabatía

Entretenidos por el enfrentamiento marketinero, no se hicieron las preguntas fundamentales. Es hora de dejar de lado todas las rivalidades para comenzar a construir desde la unidad, con la mirada fija en el bien común. Crédito: Manuel Fabatía

Por Ignacio Nicolás Otrino De héroes y villanos Obnubilados por la feroz batalla que terminó dirimiéndose en los tribunales, nos olvidamos de realmente velar por el bien común, de preguntarnos como ciudadanos qué era lo mejor para todos.

Por Ignacio Nicolás Otrino

"El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo", afirmaba Heráclito de Éfeso allá por el año 500 a.C., refiriéndose a la naturaleza y al mundo, pero sirve muy bien para explicar a los opuestos, porque no habría demonios sin ángeles, mal sin bien, enfermedad sin salud, ni villanos sin héroes; uno sube por la misma escalera que baja, y así los opuestos se necesitan mutuamente para ser, para existir. En la política argentina nos acostumbramos desde años a los enfrentamientos épicos, a los "pro" y los "anti", a los clásicos rivales; pero la política no es un ring de boxeo ni los políticos son boxeadores, las personas que asumen una posición de poder, un cargo, llegan a ese puesto con el compromiso de ejercer ese poder en favor del bien común, no para mostrarse "más poderosos que…" o para probar "que pueden vencer a…". En el instante en que veamos al enemigo en otro argentino, habremos perdido la guerra.

Hoy combatimos un enemigo que se mete en nosotros, que está en muchos de nosotros, pero que no somos nosotros. Este enemigo ha encendido luces de alerta en todo el mundo, y esas luces, en nuestro país, nos ha mostrado muchos defectos que en la oscuridad del tiempo pretendíamos no ver. Salieron a la luz muchas discusiones que se vuelven impostergables y que debemos darnos, una de ellas es qué dirigentes queremos, si aquellos que se ocupan de gestionar, dirigir, gobernar; o aquellos que juegan a héroes y villanos como los niños juegan a los policías y ladrones.

Hace unos días la discusión era respecto a si abrir o cerrar las escuelas en esta situación pandémica era adecuado o no (o eso se nos dijo), entonces nuestros héroes y villanos se enfrentaron como en los comics para ver quién podía imponerse sobre el otro, era indispensable vencer al enemigo, porque el eje de la batalla no estaba en abrir o cerrar escuelas sino en ver quién ostentaba el poder de elegir entre ambas opciones. Obnubilados por la feroz batalla que terminó dirimiéndose en los tribunales (donde gana el que tiene el mejor abogado), nos olvidamos de realmente velar por el bien común, de preguntarnos como ciudadanos qué era lo mejor para todos.

En los comics, tanto héroes como villanos son creados por algún evento en particular (la mordida de una araña, la muerte de unos padres, la exposición a la radiactividad, etc.), en Argentina se crean a partir de discursos, acusaciones y gritos, y de alguna victoria o derrota "agigantada" (tal vez radiactivamente).

Ser espectadores del mencionado enfrentamiento marketinero, de ese entretenimiento barato, nos distrajo de hacernos preguntas como: ¿cuántos contagios dentro de los colegios hubo? ¿cuántos de los aislados por casos en los colegios dieron positivo? ¿se testearon a quienes se aislaron para detectar si hubo contagios en la escuela? ¿cuánto daño produce cerrar las escuelas (además del daño ya producido en el 2020)? ¿cuánta deserción escolar genera? ¿cuánto analfabetismo genera? ¿cuál es el daño psicológico? ¿cuánto vale el tiempo perdido?, y la más importante a mi entender: ¿vale la pena pagar tan caro la reducción de la circulación de las personas en -aproximadamente- un 10%?

Cada uno tendrá sus héroes y sus villanos, entretenimiento ordinario hay de sobra, pero llegó la hora de ponernos serios y dejar de lado todas las rivalidades para comenzar a construir desde la unidad, con la mirada fija en el bien común. Al final de cuentas, "el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo".

Qué dirigentes queremos, aquellos que se ocupan de gestionar, dirigir, gobernar; o aquellos que juegan a héroes y villanos como los niños juegan a los policías y ladrones.

Obnubilados por la feroz batalla que terminó dirimiéndose en los tribunales (donde gana el que tiene el mejor abogado), nos olvidamos de realmente velar por el bien común, de preguntarnos como ciudadanos qué era lo mejor para todos.