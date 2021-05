https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una apuesta por el enfoque educativo STEAM Alfabetización científica a partir del desarrollo del pensamiento crítico

Hugo Rojas es un ingeniero químico peruano que abraza la educación como vocación. Desde hace varios años, en Lima, promueve el enfoque educativo STEAM que (como sus siglas en inglés lo indican) combina: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. El término fue acuñado en los años 90 por la National Science Foundation; se trata de un modelo de aprendizaje basado en la enseñanza de las disciplinas de manera integrada en lugar de áreas de conocimiento separadas; con un enfoque interdisciplinar y aplicado. El modelo promueve la independencia de los estudiantes en pos de hacer del aula una comunidad de aprendizaje. Está inspirado en el trabajo colaborativo que caracteriza a las ciencias y la ingeniería. Promueve un modo de aprender basado en la resolución de problemas, en la formulación de preguntas y en la búsqueda de respuestas nuevas a problemas antiguos. Por eso, la experiencia peruana de Hugo Rojas resulta de enorme utilidad para las regiones interesadas en transformar la educación y formar a los ciudadanos y ciudadanas de este siglo vertiginoso.

-Si bien sos ingeniero, para vos "ser educador es lo máximo", ¿por qué?

-La ingeniería química es una profesión muy necesaria porque permite transformar los recursos naturales en productos terminados mediante innovadores procesos industriales. Y a pesar de extrañar los motores, maquinarias, operaciones unitarias y hasta los elementos de protección personal, ser educador es lo mejor que pudo haberme pasado porque me permite impactar en la sociedad siendo un agente de cambio en la vida de mis estudiantes y de mis compañeros docentes. Tengo casi 10 años de experiencia como profesor de aula y una maestría en educación con mención en informática y tecnología educativa que me ayudó muchísimo a comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje que se necesitan para una educación de calidad en el siglo XXI. He podido compartir mi experiencia en Perú, Argentina y Colombia e incluso en el 2018 fui becado por Microsoft Education para asistir al Education Exchange en Singapur (país donde viven obsesionados con la educación y las habilidades del futuro). Como profesor, busco darme cuenta de dónde tienen la atención mis estudiantes para ayudarlos con su inmensa curiosidad por descubrir las cosas que tiene el mundo. También, quiero prepararlos para disfrutar las cosas buenas de la vida y para que recuerden ser ellos mismos cuando tengan dificultades o alguna circunstancia complicada.

-En Lima, son populares tus "Fiestas Infantiles científicas", ¿cómo nace y en qué consiste esta propuesta?

-Surgió debido a mis sobrinas; porque siempre traté de acercarles la ciencia y la tecnología que me apasionan. En sus cumpleaños, les regalaba materiales de ciencia para hacer algún experimento junto a sus amiguitos invitados que se acercaban para ver el experimento que hacíamos. Recuerdo que fue mi prima Caty quien me dio la idea porque veía que los niños se entretenían y preguntaban mucho sobre los experimentos, incluso sus padres. Recuerdo que esa vez yo le respondí que no era para tanto, que no me veía como animador de fiestas infantiles. Pero, con el paso del tiempo, junto a los profesores Juan Vásquez e Ivett Cora, me animé a crear "Fiesta Método Científico" como oportunidad para compartir y combinar: ciencia y tecnología con música, baile y bromas. ¡Es fantástico escuchar las ideas de los niños! ¡Tienen preguntas de todo tipo! Incluso he llegado a disfrazarme de Spiderman: recuerdo que un niño me preguntó sobre la fórmula de la telaraña porque él estaba tratando de hacer su propia telaraña; y una niña me preguntó si yo estaba triste porque había muerto mi amigo Iron-Man en las películas.

-Te desafío a explicar el enfoque STEAM a través de "El Principito" de Saint-Exupéry (uno de tus libros favoritos).

-El enfoque educativo STEAM pone mucha atención en el proceso de integración de saberes de cinco áreas importantes como son: la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática. Resalto lo importante del proceso de integración, porque se basa en el proceso de educar a las buenas personas y así los preparamos para resolver grandes problemas, para que desarrollen su creatividad y sean líderes con habilidades del siglo XXI. El enfoque STEAM fortalece el desarrollo de muchas competencias como la indagación, la colaboración o el pensamiento crítico que son tan importantes en estas épocas donde existe tanta información. Mira: no sabemos cómo será el futuro pero seguro que necesitaremos comprender mejor los beneficios de la ciencia, explorar la tecnología, aprovechar los avances de la ingeniería, expresar nuestra creatividad y representar la realidad con matemáticas. Nuestros hábitos están cambiando y en pocos años los hábitos actuales van a verse anticuados, así como vemos anticuados algunos hábitos de nuestros padres o tíos. Por eso, es importante desarrollar el enfoque STEAM desde el nivel inicial. En tal sentido, "El Principito" es el personaje de la curiosidad y creatividad, de la exploración del mundo real y de cómo somos observados los adultos desde la perspectiva de un niño; éste también podría ser nuestro niño interior que muchas veces ignoramos inconscientemente ("No se ve bien sino con el corazón"). El personaje me encanta -¡y sus viajes más!- porque participa de un proceso que integra o conecta lo que aprende de otros seres que encuentra en cada planeta y en su propio asteroide.

-Sobre las experiencias que compartís: nos gustaría saber cuáles son sus pilares.

-Entiendo que la educación está impactada por la tecnología; hemos cambiado de ser operadores de tecnología a exploradores con la tecnología, donde cada vez descubrimos nuevos dispositivos, nuevas plataformas, nuevas actualizaciones. Sin embargo, el propósito del impacto de esta tecnología en la educación siempre estará en control del docente: nosotros somos quienes proponemos el diseño de actividades con la experiencia pedagógica que tengamos. Lo que me parece maravilloso es que los profesores somos profesionales que aprendemos fácilmente y por eso nuestra experiencia pedagógica aumenta de manera exponencial. También se debe mencionar que aún muchas personas no tienen un acceso estable a internet o la tecnología, lo cual es algo que tenemos que buscar solucionar para no dejarlos atrás. Estamos cambiando nuestro comportamiento humano debido a una educación continua y para ello tenemos que avanzar de forma colectiva.

-Como cierre y al estilo de las cartas de Paulo Freire, te pido una reflexión para los y las que pretenden educar en tiempos de pandemia.

-Es un gran momento para los profesores. Hay cosas presenciales que ya no vamos a poder enseñar de la forma tradicional porque muchos cambios de hábitos vinieron para quedarse. Sugiero mantener la neutralidad y no juzgar; mantener nuestra gran curiosidad y admitir cuando nos equivocamos para aprender del error y corregirlo para avanzar. No nos auto-descalifiquemos. Si tenemos un problema: ¡Tranquilos porque sólo significa que aún no lo hemos descubierto! Por eso: ¡Sigamos aprendiendo! Sugiero mantenernos activos en las redes sociales; observar, mirar, aprender, leer o -mejor aún- producir el contenido educativo, mantener la atención en la educación.

