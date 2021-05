https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.05.2021 - Última actualización - 15:41

15:37

Después de la suspensión del año pasado por la pandemia, el célebre circuito callejero alberga este fin de semana la quinta fecha del Mundial de la máxima categoría. Se permitirá un aforo del 50%.

Fórmula 1 Montecarlo: el retorno de un emblema Después de la suspensión del año pasado por la pandemia, el célebre circuito callejero alberga este fin de semana la quinta fecha del Mundial de la máxima categoría. Se permitirá un aforo del 50%. Después de la suspensión del año pasado por la pandemia, el célebre circuito callejero alberga este fin de semana la quinta fecha del Mundial de la máxima categoría. Se permitirá un aforo del 50%.

Este fin de semana, el deporte motor disfruta de la quinta fecha del Calendario 2021 de Fórmula Uno, con el desarrollo del Grand Prix de Mónaco, en uno de los circuitos icónicos de la máxima categoría, que el año pasado no pudo desarrollarse por la pandemia de Covid-19.

La septuagésima octava edición de la célebre carrera en Montecarlo se largará el domingo a las 10 de Argentina, con una cuestión común en los últimos tiempos: el británico Lewis Hamilton llega -una vez más- como líder del Mundial de Pilotos; en este caso con 94 puntos en su haber.

El número 1 de Mercedes ha sumado hasta aquí 3 victorias sobre 4 carreras, lo que le permite acceder a una ventaja de 14 puntos sobre el acechante Red Bull del neerlandés Max Verstappen, quien se ubica segundo con 80 unidades.

Por su parte, el otro piloto Mercedes, el finés Valtteri Bottas, está tercero con 47 puntos; por delante del inglés de McLaren, Lando Norris, que suma 41 puntos. En cuanto a Ferrari, el monegasco Charles Leclerc es quinto, con 40 unidades; mientras que el español Carlos Sainz está más rezagado, ya que ocupa el octavo lugar, con 20 puntos.

Desde siempre, se sabe que en este circuito callejero son muy complejos los sobrepasos, por lo que la clasificación de este sábado resultará más vital de que costumbre. Finalmente, cómo no destacar que el GP de Mónaco 2021 podrá contar con un aforo cercano al 50 % de la capacidad del escenario, lo que asegura que hasta 7500 aficionados podrán disfrutar de la quinta carrera del año.

Primeras emociones

Las dos tandas iniciales de entrenamientos proyectaron como dato saliente la estupenda performance del español Carlos Sainz, a punto tal que hasta el mismísimo Toto Wolff afirmó que Ferrari tendrá chances reales este domingo. Por su parte, Lando Norris, ex compañero del ibérico en McLaren, le envió un mensaje diciéndole que puede ganar su primera carrera allí.

* "Estamos cerca de ser una verdadera amenaza. Hay que esperar al tercer libre del sábado: esto cambia mucho en dos días y algunos van tranquilos en el inicio y otros como Hamilton son súper veloces en la previa. Veremos, pero está bien estar tan cerca de la cabeza, le viene muy bien al equipo", aseveran desde la Scudería de Maranello.

Sainz es consciente de que hay mucho que esperar de este sábado: la habitual mejoría en las prestaciones de Mercedes; los retoques de Red Bull y las expectativas de McLaren, entre otros. Sabe perfectamente que estar tres décimas por delante de Hamilton y Verstappen, es una especie de escenario de ciencia ficción...

* "Estoy acostumbrado a un coche distinto en estas calles, con un equilibrio muy diferente y tengo que redefinir mis referencias de nuevo, readaptar mi pilotaje y construir mi confianza poco a poco", asegura el madrileño. Eso en Mónaco, donde 10 centímetros no suponen una salida de pista: suponen romper el coche.

* "Nos hace soñar Ferrari con estos tiempos que no esperábamos. Se ve que el coche tiene muy buen equilibrio, tracciona bien, acelera pronto, y nos hace soñar aunque solo sean los libres. Va a ser una de las mejores carreras para Ferrari, los dos pilotos están muy cómodos", completaron desde el mítico equipo rojo.

Policromía

Los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo lucirán una decoración especial con los colores de Gulf en el GP de Mónaco, aferrándose de ese modo a la historia misma del automovilismo. La escudería ya corrió y ganó con estos colores en las "24 Horas de Le Mans" de 1997, con un McLaren F1 GTR Longtail. Los caminos de Gulf Oil y McLaren se han cruzado varias veces desde 1968, el año en el que firmaron el primer contrato de patrocinio. El actual se remonta al mes de julio de 2020 e implica la presencia del logotipo de la primera en el lateral de los autos británicos.

Confirmación

El británico Lando Norris, uno de los jóvenes más talentosos de la actual Fórmula Uno, continuará en el Team McLaren durante la próxima temporada, tras acordar un vínculo multianual. Con apenas tres temporadas en la máxima categoría, Norris demostró tener capacidad, por lo que no extraña su paulatina consolidación.

* "Estoy encantado de ampliar mi relación con McLaren desde 2022. Tras haber estado con el equipo casi cinco años, me siento parte de la familia aquí y no podría imaginarme comenzar la próxima fase de mi trayectoria en otro lado. McLaren ha sido un gran apoyo desde mis días en las categorías inferiores y realmente he disfrutado de un aprendizaje y desarrollo como piloto desde entonces", aseveró el británico.

Lando Norris entró a McLaren en 2017 como piloto de desarrollo y ascendió a piloto de pruebas en 2018.