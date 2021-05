Video: tiene 11 años y evitó ser secuestrada con una técnica que aprendió en La ley y el orden UVE

Una niña de 11 años protagonizó un episodio en Florida, Estados Unidos, que está dando la vuelta al mundo. Quedó expuesta a un secuestrador mientras jugaba sola a la vera de una calle, pero gracias a su astucia pudo evitar que se la llevaran. ¿Qué hizo? Repitió algo que había visto de una serie de televisión.

Todo quedó registrado en video, reproducido por medios estadounidenses. La pequeña Alyssa jugaba sola en un jardín rodeado por una calle cuando un vehículo frenó al costado del camino. De él descendió un hombre armado con un cuchillo que se abalanzó sobre la niña. Ella, rápida, intentó escapar pero fue alcanzada.

Cuando el hombre la llevaba al auto ambos se cayeron al suelo, pero después el secuestrador corrió solo hacia su auto y se dio a la fuga. En esa disputa en la que la niña estaba visiblemente en desventaja ella decidió aplicar una idea que había visto en la serie La ley y el orden.

Ella jugaba con una goma viscosa llamada "slime" por lo cual la tenía entre sus manos cuando intentó ser secuestrada. Lo que hizo fue enchastrar la goma por el brazo del secuestrador, que algunos señalan por eso fue que salió corriendo. "Sabía que eso podría ser una buena prueba si la policía lo encontraba", dijo la niña a la prensa de su país. Es lo que había visto en la conocida serie sobre policías y detectives.

Según la niña, no era la primera vez que ese hombre se acercaba a ella, ya que varias semanas atrás lo había hecho cuando estaba esperando en la parada de autobús.

El sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons, explicó que el sospechoso pudo ser identificado por llevar restos de ese material en su piel y que tras ser detenido ha sido acusado de intento de secuestro, agresión agravada con un arma y agresión simple.

La propia Mariska Hargitay, estrella de la serie, publicó en su cuenta de Twitter la noticia:

https://t.co/7lbtb1KD0o —When life imitates art by nailing a predator it probably saved someone else’s.