https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.05.2021 - Última actualización - 17:59

17:57

Se llevaron 60 animales de un campo, en una maniobra muy bien planificada y ejecutada. El botín tiene un valor superior a los dos millones de pesos.

Departamento Castellanos Audaz golpe de cuatreros en Colonia Iturraspe Se llevaron 60 animales de un campo, en una maniobra muy bien planificada y ejecutada. El botín tiene un valor superior a los dos millones de pesos. Se llevaron 60 animales de un campo, en una maniobra muy bien planificada y ejecutada. El botín tiene un valor superior a los dos millones de pesos.

Sesenta animales vacunos desaparecieron esta semana de un campo de Colonia Iturraspe, un paraje del departamento santafesino Castellanos. Una organizada banda de cuatreros se los llevó con el amparo de la oscuridad de la noche del lunes y la madrugada del martes.

"Nosotros somos de Clucellas, pero tenemos los lotes en Colonia Iturraspe, que está entre Rafaela y Angélica, cerca del cruce entre las rutas 19 y 34", explicó José Ernesto Boasso, quien administra el emprendimiento ganadero de su familia.

"Llegué el martes por la mañana -contó- para hacer la recorrida habitual y me encontré con que las puertas de acceso a los campos estaban violentadas. No habían cortado los candados, sino directamente los portones. Automáticamente llamé a la policía. Entré y a ojo ya me di cuenta de que faltaban animales. Estaba esperando encontrar alguna vaca cuatrereada. Ojalá hubiera sido eso que es algo normal hoy en el departamento. Lamentablemente, fue algo peor. A ojo, me di cuenta de que faltaban animales. Además, había muchas vacas balando. Los terneros y sus madres se comportan así cuando son separados".

"La policía llegó rápido. A la hora recibí una llamada del jefe de la Guardia Rural Los Pumas, quien se puso a disposición. Yo estaba y sigo muy nervioso. Creo que me agarró una úlsera… fue mucho el desgaste que sufrí, a punto tal que el dinero ya no es lo más importante aunque es mucho. Estamos hablando de entre 2 y 2,5 millones de pesos", se lamentó el mediano productor ganadero.

Expertos

Casi todos los animales robados son chicos. "Se llevaron muchas vaquillas y terneros. Los seleccionaron de noche, algo que es muy difícil. Buscaron esos porque todavía no están marcados. Los más grandes quedaron. Se tomaron su tiempo. Seguro que los ayudó alguien que conocía el terreno, porque los corrales están en un lugar que no es de fácil acceso, a dos kilómetros del ingreso. Además, actuaron con audacia porque seguramente utilizaron luces en una zona que es muy poblada, pero lograron no llamar la atención", narró Boasso.

La policía encontró en uno de los lotes un buzo, pasamontañas y colillas de cigarrillos. "Se manejaron con mucha impunidad. Estuvieron varias horas. Seguramente llegaron con un camión o con dos carritos vaqueros. En la zona es común el abigeato, pero no de esta magnitud. Generalmente son hechos menores. Hace 15 días se llevaron 29 animales del presidente comunal de Eustolia. Tiene un tambo y lo arruinaron", enfatizó el productor.

"Los que nos robaron a nosotros contaron con una logística importante. Los corrales ahí no tienen ningún cargador, o sea que llevaron uno móvil o las fueron subiendo de a uno los animales. No fueron tres o cuatro personas… fueron varias más. Con conocimiento. Hay que saber hacerlo al trabajo. Mientras tanto, yo me pasé dos días haciendo la denuncia, llenando formularios. No soy optimista, creo que no los van a encontrar, pero ojalá me tapen la boca", concluyó Boasso.