El precio de la soja cerró estable en Rosario

Viernes 21.05.2021

La mejor oferta abierta en soja para fijación de mercadería cerró sin cambios a US$ 350 la tonelada.

El precio de los granos cerraron entre estables y a la baja en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde hubo una participación de los compradores en línea con las jornadas pasadas.

La mejor oferta abierta en soja para fijación de mercadería cerró sin cambios a US$ 350 la tonelada, mientras que la oferta en pesos se ubicó en $ 32.925 la tonelada.

Asimismo, las entregas en junio y julio se negociaron a US$ 350 la tonelada.

Por maíz con entrega disponible, se ofrecieron US$ 5 menos hasta los US$ 205 la tonelada, mientras que la entrega contractual también cayó US$ 5 y cerró en US$ 210.

Este mismo valor se ofreció para la entrega entre junio y diciembre, resultando en una tendencia bajista respecto a la jornada de ayer.

En cuanto a los segmentos de negociación de la próxima campaña 2021/22, el tramo de marzo a mayo mejoró US$ 5 hasta los US$ 180 la tonelada, mientras que la entrega entre junio y julio de 2022 arribó a US$ 170.

Por el trigo con descarga en noviembre y diciembre se ofertaron US$ 200 la tonelada, sin variaciones entre ruedas.

Este valor ofrecido se mantuvo para la descarga en enero de 2022, implicando una caída de US$ 1 respecto a la jornada previa.

Por último, no hubo ofertas por girasol, sorgo ni cebada.