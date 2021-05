https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de los PCR de rigor

Alerta en Boca: Cristian Medina dio positivo de coronavirus

Ya se encontraba internado luego de ser contacto estrecho de un familiar con covid. De no posponerse, el volante se perdería el encuentro decisivo frente a The Strongest.

El mediocampista de Boca Cristian Medina dio positivo en coronavirus tras conocerse los resultados de los hisopados realizados al plantel profesional, en lo que iba a ser la previa del partido ante Racing por la Copa de la Liga Profesional. "El plantel de Miguel Russo se sometió a los test PCR de rigor y, salvo el jugador Cristian Medina, que dio positivo de COVID presentando un nexo epidemiológico familiar, el resto fueron todos negativos y están a disposición del DT", indicó el club "xeneize" en su cuenta oficial de Twitter. Medina fue aislado, luego de haber estado en contacto estrecho con un familiar infectado con el virus. Lo que harán los médicos del plantel es volver a hisopar a los jugadores en la semana, ya que Boca jugará el miércoles ante The Strongest de Bolivia por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el estadio "La Bombonera". Medina compartió el vestuario con sus compañeros en el partido ante Barcelona de Ecuador, y además tomó parte del entrenamiento, en el que realizó trabajos regenerativos junto al resto del plantel. La próxima tanda de hisopados está programada para el domingo a la noche, con resultados el lunes por la mañana. El mediocampista estará aislado por 10 días, y lógicamente se perderá el partido ante el conjunto boliviano, y su presencia en la definición de la Copa de la Liga Profesional es incierta, habida cuenta de la nueva fecha en la que disputará. Con información de NA. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

