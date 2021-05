https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está en el SAMCo de la ciudad de Rufino y fue adquirida con aportes de esa comunidad. Otras provincias han validado el uso ante la emergencia Covid.

Desde la Cámara de Diputados Solicitan al Ministerio de Salud la habilitación de una planta de oxígeno medicinal

La Cámara de Diputados le solicitó al Ministerio de Salud que "habilite el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno instalado en el SAMCo de la ciudad de Rufino, dpto General López, "atendiendo las recomendaciones de estudios e informes internacionales y nacionales que sostienen que la generación in situ de oxígeno cumple con los estándares mínimos de pureza y a su vez resulta más eficiente en términos de costos". La iniciativa fue presentada por Gabriel Real (PDP) quien advirtió que es necesaria "la puesta en funcionamiento ante la escasez que se viene evidenciando con respecto al suministro de oxígeno medicinal de vital importancia en el contexto actual de pandemia".

Tras la aprobación de la comunicación, el autor recordó que es la segunda vez que lleva el tema al recinto y advirtió de la inquietud que existe en la comunidad sureña por la falta de autorización. La planta fue comprada con aportes de toda la comunidad e instalada en abril del año pasado. Destacó que los sectores empresariales y ruralistas generaron fondos para afrontar la pandemia de Covid que permitieron compra de respiradores, ventiladores, camas y esa máquina que permite producir oxígeno para enfermos. Admitió que el oxígeno de uso medicinal que producen apenas tres empresas en el país tiene 98% de pureza mientras que el generado por ese equipo alcanza al 95%, es apto para uso medicinal pero "mucho más barato en términos económicos". El legislador aseguró que ese tipo de oxígeno tiene amplio uso en Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y provincias argentinas como Buenos Aires y La Pampa mientras que en Chaco la Legislatura votó una ley para dotar a los 14 hospitales provinciales de tales equipos.

"Los directivos del SAMCo de Rufino llevan nueve meses de trámites ante el Ministerio de Salud que todavía no autorizó su uso", señaló para preguntarse si no habrá lobby de las empresas proveedoras que impiden la validación. "La alta demanda de oxígeno para atender a pacientes Covid llevó a varias provincias a disponer instalar equipos como el que tenemos en Rufino, y acá no llega la autorización oficial" se quejó.

En los fundamentos de la minuta se aclara que cuando se adquirió la planta de oxígeno y todo el material de respaldo se lo hizo dentro del marco de la disposición Nacional 4373/2002, que establece las normas técnicas para la elaboración de oxígeno medicinal mediante la separación del aire por absorción. También se respetaron y acataron todas las especificaciones técnicas para las adquisiciones de gases medicinales y servicios de oxigenoterapia domiciliaria reguladas por el Ministerio de Salud de la provincia.

"El oxígeno producido in-situ al 93 % (y que puede llegar hasta un 95 %) por generadores es perfectamente válido para el uso humano, siempre que se mantengan los debidos niveles de control y seguimiento para que la pureza de ese oxígeno nunca baje", señala. Para Real, "anticipándonos a lo que puede ser una situación real en el corto plazo, es decir de que también comience a escasear el suministro de oxígeno en el sistema de salud, resultaría previsible poder habilitar este tipo de instalaciones que permiten la producción de oxígeno medicinal in situ, descomprimiendo la situación de otros efectores de salud que sí o sí necesitan del suministro o ser abastecidos por la cadena de distribución de terceros o empresas generadoras de este insumo medicinal".

Convocatorias

Ante los feriados de lunes y martes próximo, ayer la Secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados cursó a los 50 integrantes la citación para sesionar jueves a las 15 y el viernes desde las 10. Previo a las sesiones, para miércoles y jueves fueron convocadas todas las comisiones para elegir sus autoridades.

Ante la necesidad de vacunas

La Cámara de Diputados solicitó que se liberen las patentes de las vacunas contra el Covid 19, y reclamó al Poder Ejecutivo que se ponga al frente de la gestión. El proyecto busca "intervenir en esta situación de desigualdad en la que los países ricos tienen hasta tres veces más de las vacunas que necesitan para su población y en los países pobres se siguen perdiendo vidas por no acceder a tiempo a la vacunación".

La socialista Claudia Balagué señaló que "la vacuna debe ser declarada un bien público, exenta del derecho a la propiedad intelectual. Si la comunidad científica internacional pudo romper fronteras y compartir años de conocimiento acumulado para socializar vacunas que salvan vidas, no vemos por qué no se pueden romper fronteras que atañen exclusivamente a intereses comerciales, para poder acceder a este bien esencial, así como a los kits de diagnóstico y a los medicamentos que van probándose como efectivos para el tratamiento del coronavirus".

Balagué marcó que Santa Fe es pionera en la producción local de medicamentos. "Liberadas las patentes, se dispondría de conocimiento, tecnología y plataformas no solo para acceder a vacunas producidas en otros países sino para producirlas en la misma provincia, en el mismo Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que produce medicamentos para abastecer a todo el país".

Para la socialista es urgente tomar estas medidas, que ya fueron solicitadas por más de 100 países, incluida la Argentina, "porque las sucesivas mutaciones del virus van siendo cada vez mas agresivas y resistentes a las vacunas que se han desarrollado".

Bono

En otra comunicación votada el jueves en Diputados se solicitó "garantizar a los trabajadores de la salud que presten servicios en efectores de salud un 'Bono Covid-19' mensual de 15 mil pesos por el plazo de duración de la emergencia sanitaria por la pandemia.

La iniciativa fue de Agustina Donnet (Igualdad) quien resaltó que "el sector de la salud resultó ser el más importante para brindar una respuesta efectiva y paliar los efectos de la pandemia en la población". Advirtió que componen el grupo poblacional más afectado en términos de exposición al virus, sobrecarga laboral, estrés, agotamientos y Síndrome de Burnout. Donnet entiende que el aporte monetario mensual de 15 mil pesos garantizaría los derechos básicos de quienes hace más de un año nos cuidan con tanto esfuerzo y compromiso.