Boca apunta sus cañones a la Libertadores

Ante la suspensión del torneo local, el "Xeneize" puede enfocarse de lleno en el partido del próximo miércoles ante The Strongest, en el que buscará clasificar a 8vos. de final del certamen continental.

El plantel de Boca practicó ayer por la mañana en el predio de Ezeiza. Ante la suspensión del fútbol local por decisión de la AFA, en el marco de la segunda ola en la pandemia de coronavirus, el objetivo ahora es ganarle a The Strongest de Bolivia el próximo miércoles para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca debía enfrentar este domingo a Racing en San Juan por semifinales de la Copa de la Liga Profesional, pero el fútbol argentino no tendrá actividad hasta el 30 de mayo inclusive, ya que la AFA resolvió acompañar las medidas del Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus.

En el predio que Boca tiene en Ezeiza, los futbolistas que el jueves igualaron sin goles contra Barcelona de Ecuador realizaron ejercicios regenerativos, y el resto del plantel realizó fútbol en espacios reducidos.

El club resolvió que el plantel practique en forma normal desde ayer hasta el día del encuentro como local con The Strongest. Si bien todavía no está confirmado por parte de la Conmebol si el Gobierno argentino autorizará a que se juegue en Buenos Aires, la dirigencia boquense piensa que no habrá inconvenientes.

Por las dudas, al conocer la medida que suspendió el fútbol local, los integrantes de la secretaría de fútbol "xeneize" empezaron a gestionar algún lugar para albergarse en Montevideo o en Asunción.

Para el partido ante el conjunto boliviano, al que Boca derrotó por 1-0 en la altura de La Paz, volverían varios de los titulares que el jueves estuvieron en el banco y jugaron solo unos minutos.

Entre ellos, el volante colombiano Edwin Cardona, quien tendría la chance -ahora sin el partido de Racing en el medio- de poder ser nuevamente titular en el encuentro en el que Boca se jugará la clasificación a octavos de final de la Libertadores.

Depende de sí mismo

A las derrotas ante Barcelona en Guayaquil y a Santos en Brasil (ambas por 1 a 0), el jueves le sumó un deslucido 0 a 0 en la Bombonera contra Barcelona de Ecuador, en un partido en el cual casi no pateó al arco. De todas maneras, gracias al triunfo de The Strongest sobre Santos por 2 a 1, el conjunto Boca suma 7 unidades y quedó segundo de un Grupo C donde Barcelona, con 10 puntos, ya se aseguró el primer boleto a la próxima instancia.

En este contexto, hay tres alternativas para el próximo miércoles, cuando reciba al conjunto boliviano, que gracias a su repunte suma seis unidades y también tiene chances.

* Si Boca gana, se clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores

* Si empata, precisará que Santos (6 puntos) no derrote a Barcelona en Guayaquil.

* Si pierde, quedará eliminado (The Strongest, que hoy tiene 6 unidades, lo superará, independientemente de lo que ocurra en suelo ecuatoriano).