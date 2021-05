Leonardo Carol Madelón: "Quiero que haya una identidad de equipo para el hincha de Platense"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue presentado como nuevo técnico de Platense, en una conferencia de prensa virtual. El entrenador, con último paso en Unión reemplaza a Juan Manuel Llop al frente del plantel del Calamar.

"Me sedujo venir a una institución importante y con historia. Sé que Platense está bien manejado por su dirigencia. Y que brinda posibilidades de crecer, es una oportunidad hermosa para seguir con mi continuidad", inició Madelón la ronda de respuestas, tras ser presentado por el presidente Pablo Bianchini.

El entrenador de 58 años le dedicó palabras de elogio a Juan Manuel Llop: "Quiero felicitar al cuerpo técnico anterior por el ascenso a la Primera categoría. Se que luego no han tenido tiempo de trabajo. Nuestra idea es continuar lo que hicieron, ratificar ese proyecto, equilibrar el plantel, diagnosticar y seguir creciendo despacito pero creciendo".

"Estuve fuera del fútbol por elección propia, pero siempre interiorizándome del fútbol, no sólo nacional. Así que conozco mucho a este plantel, obviamente lo vamos a conocer cuando estemos en el día a dia, que es la mejor forma de conocer a los jugadores. Los he visto jugar a todos. Ahora quiero conocer la intimidad, y eso lo dan los entrenamientos. Esperemos que pese a las irregularidades de la pandemia que se respeten los períodos pactados y podamos empezar", señaló.

El ex volante de San Lorenzo, Unión y Rosario Central, afirmó que "el objetivo es consolidar el lugar que tanto costó conseguir en esta divisional. Se logra con perfil bajo, mucho trabajo, capacidad y comunicación en todas las áreas, y obviamente con un plan de trabajo y una idea de juego. Quiero que haya una identidad de equipo para el hincha de Platense, voy a buscar que el hincha diga ese es mi equipo".

Destacó que en la reciente fase inicial de la Copa de la Liga, "lo que más me gustó fue la adaptación rápida, ascendieron, no alcanzaron a festejar y de repente empezó el torneo. En muchos partidos estuvieron a la altura, obviamente querían tener más puntos. Pero más allá de las derrotas, ningún equipo los pasó por encima. Me gustó la predisposición y la humildad del plantel".

Con respecto a la llegada de refuerzos, respondió: "Vamos a buscar, siempre hay que mejorar. Sería muy cínico de mi parte decir que no va a venir nadie. Queremos tener un plantel competitivo, generar competencia interna. Vamos a mirar las inferiores, pero sin apurar a los chicos porque puede perjudicial. Necesitamos refuerzos porque en el fútbol hay bajo rendimiento, lesiones, y en la actualidad el tema del Covid y hay que estar preparados: si falta un soldado hay que llamar a otro".

Sobre la identidad de juego que pretende para Platense, Madelón explicó que "me considero una persona intensa, soy agua hirviendo. Me gustan los equipos intensos, que tengan una idea clara y llevarla adelante. De acuerdo a las características de los jugadores veremos la estrategia. Queremos un equipo que trate de ganar y entre todos. Que el rival piense que va a jugar contra un equipo de altura futbolística y difícil".

Cuando le consultaron si la aspiración podría expandirse a soñar con la clasificación a una competencia internacional, el DT campeón con Olimpo en la B Nacional 2007 contestó: "Una cosa lleva a la otra, primero necesitamos afianzarnos y consolidarnos en Primera División, de acuerdo al rendimiento vendrán los resultados y si son positivos, como esperamos, después podrá venir la ilusión. Pero no hay que saltar los pasos, primero deberemos consolidarnos, lo que venga después será un lindo regalo".

El camino de Leo Madelón como técnico tuvo punto de inicio en Colegiales, en el campeonato de Primera B 1997-98 y luego hizo escalas en El Porvenir, Nueva Chicago, Unión -donde repetiría en tres ocasiones más-, Talleres de Córdoba, Olimpo, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes, San Lorenzo y Belgrano.