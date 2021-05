"La creatividad argentina es envidiable"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jueves 27 de mayo se suma al catálogo de Netflix “Serendipia”, el nuevo especial de comedia protagonizado por Agustín “Soy Rada” Aristarán. “Lo que me pasa por la cabeza es inexplicable”, aseguró el artista en la previa al estreno. Y destacó que en el exterior se valora el talento de este país.

"Soy Rada: Serendipia" es un especial de comedia original de Netflix producido en Argentina que se estrena el 27 de mayo. Es el espectáculo en el que Agustín “Soy Rada” Aristarán cuenta cómo llegó a ser uno de los comediantes más prestigiosos de Latinoamérica. Nacido en la comedia y la magia, con un crecimiento exponencial a partir de su labor en redes sociales, Soy Rada forjó una trayectoria que lo ubica como un artista capaz de brindar a sus producciones un sello muy original. De esto dan cuenta sus más de 3 millones de seguidores. Por todo eso, tal vez, en una entrevista concedida a este medio se autodefinió como “un eterno agradecido”.

-¿Cuáles son las temáticas que abordás en este segundo especial de stand up que se podrá ver en Netflix desde el 27 de mayo?

-Las temáticas son bien personales. El nacimiento de mi hija, la relación con mi viejo, que es muy divertida. Los miedos, los ataques de pánico. Mi crítica hacia los magos. Con autoridad, porque fui mago muchos años. En realidad, no sé si tengo autoridad, pero por lo menos tengo el trayecto de haber pateado largo rato como mago. La adicción al laburo. Y la idea de romper los mandatos de la sociedad.

Ciudadano del mundo

-¿Qué sensaciones te pasan por la cabeza al saber que llegás a 190 países?

-Lo que me pasa por la cabeza es inexplicable, no tengo idea. Ya viví esto con el primer especial. Este es bien diferente, son muchos años recorridos, un montón de cosas que pasaron. La verdad es que hoy lo que me pasa por la cabeza es mucha ansiedad, mucha emoción y gratitud. Porque es un flash que suceda esto.

-¿Cómo es adaptar tu trabajo para acceder a tantas idiosincrasias diferentes?

-La verdad es que para llegar a otros lugares no hay mucha adaptación porque siempre escribo las obras que hago pensándolo en una cuestión universal. Soy un argentino haciendo comedia, pero no hablo de cuestiones coyunturales o de actualidad de mi país ni hago chistes internos con los argentinos. Si sos español y no entendés alguna cosa, por contexto la vas a entender. Son cosas que nos pasan a todos, no importa donde vivamos.

-“Serendipia”, tal como se llama el espectáculo, es un descubrimiento o un hallazgo afortunado pero que se produce cuando se busca una cosa distinta. ¿Se puede aplicar este concepto al momento actual de tu carrera?

-Si, sin duda. El 2020 nos encontró a todos con algo sorpresivo. En lo particular, crecí mucho profesionalmente en otras áreas como por ejemplo Youtube. Este nuevo especial fue grabado en pandemia y aislamiento. Es sin público, lo cual fue raro, pero sirvió para aprender que se pueden seguir haciendo cosas dentro de toda esta locura que estamos viviendo.

Experiencias que van quedar

-El hecho de trabajar sin público le da una impronta especial a lo que termina saliendo, sobre todo por tu trayecto en el cual la interacción con el público pesa mucho.

-Totalmente. Fue interesante el proceso. Por otro lado, esto es una obra, tiene un principio y un final. Por supuesto que la risa del público es fundamental, el ida y vuelta. Pero no es un show participativo, es un show que puede transcurrir.

-¿Te sentiste raro en algún momento al tener que trabajar con esta modalidad, sin la risa puntualizando cada una de tus intervenciones?

-Obvio. Nos encantó, que la pasamos muy bien, pero también hubiera estado genial que suceda lo otro. No es que esto fuera mejor, sino que fue otra cosa. Creo que el espectador lo va a vivir. En un momento te olvidás que no hay público, pero cuando te muestran el teatro vacío, ese contraste es interesante. Lo cierto es que también entrenamos y ensayamos mucho para poder hacerlo. Esto fue grabado de un tirón, no es que se paró en cada escena. Se grabó como si hubiera estado el público ahí.

-También pasa que, después de 15 meses, ya no es tan chocante ver las butacas vacías. Hubo un momento en que fue algo muy extraño.

-Al principio el comentario era: “Que raro ver teatro desde casa”. Después fue: “Este fin de semana ya saqué entradas para ver tal cosa”. Nos acostumbramos.

-De modo que fue como parte de un proceso natural.

-Creo también que nos vamos a volver a acostumbrar a lo que vivíamos cuando todo esto pase. Y va a parecer algo muy lejano. A lo mejor dentro de dos años mirás “Serendipia” en Netflix y decís: “Te acordás cuando estábamos todos encerrados”. De esto no nos vamos a olvidar más.

-A lo mejor incluso toda esta experiencia te sirve para alguno de tus espectáculos.

-Obvio, porque esto nos atravesó a todos.

-Ahí sí se aplicaría por completo ese concepto que hablamos antes de lo universal.

-Al mango.

Agradecido a la vida

-Antes pusiste hincapié en una palabra, "gratitud". ¿Por qué sentís que se da esto?

-Soy un eterno agradecido. Sin todas las personas que están del otro lado, así sea una, dos o un millón, no existiría nada. Sin gente que me consume, aplaude, agradece o se emociona, no existiría todo esto. Primero tengo que agradecer al público, después a mi equipo, después a la vida. Estoy muy agradecido.

-Además tenés una enorme cantidad de seguidores en las redes, donde hay un fuerte amor por tu trabajo.

-Eso nos permitió, a los que nos dedicamos a esto, tener el ida y vuelta automático del público. Antes, con los medios tradicionales, para enterarse de lo que el público pensaba, alguien te lo contaba o tenías que charlar en la calle con la gente. Ahora es instantáneo. Hago un video y se automáticamente si gustó o no. Es muy loco y hermoso.

-¿Te sorprende el fenómeno que se ha generado en torno a tu trabajo a través de tus canales?

-Son muchos años que estoy en redes sociales, pero no dejo de sorprenderme. También soy muy consciente de que me volví más visible para plataformas número uno como Netflix. Mi sorpresa es constante.

-Me da la sensación de que la misma trayectoria que tuvo tu carrera tuvo que ver con toda esa dinámica de las redes.

-Yo era un mago de eventos. Laburaba todos los fines de semana con la valija. Iba de un Bar Mitzvah a una fiesta de quince, de ahí a un festejo empresarial. Vivía de eso. Había hecho algo en televisión. Sin las redes sociales, el camino hubiera sido distinto. En las redes encontré un gran canal de difusión para poder llegar a otros lugares.

Talento de exportación

-Tu trabajo se suma a un momento interesante, con producciones nacionales muy valoradas que llegaron a la pantalla de Netflix. ¿Qué te parece, en relación a tu experiencia, que se valora en el exterior de lo hecho en Argentina?

-La creatividad argentina es bastante envidiable en otros lados. La realización, la forma, la comedia. Hay mucho talento en Argentina y está bueno que plataformas tan grandes a nivel internacional pongan el ojo en Argentina y desarrollen productos acá. Pienso en “El marginal”. O en “La casa de papel”, donde uno de los personajes que rompieron todo fue el de Rodrigo de la Serna. Pienso en Lali, que está haciendo un desastre en el mejor sentido de la palabra. Ahora viene “El reino”, la segunda temporada de “Casi feliz”. Todo eso está buenísimo.