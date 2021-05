Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Incertidumbre y contradicciones

UN LECTOR

"Con respecto a la pandemia del Covid, se están escuchando en estos últimos días informaciones que a uno le siembran más incertidumbre que la que tuvo esta pandemia, que es mucha, porque hay más grises que claros, más incertidumbre que respuestas. Alguien tendría que explicar cómo es posible que China, que aplicó la vacuna al 20 % de su población, prácticamente en este momento tiene 10 casos por día. ¿Alguien puede explicar eso? No vengan a decir que es fruto de la vacunación, porque no vacunó más que al 20 % de su población. Por otra parte, las grandes potencias amenazan con enjuiciar a la OMS, por cómo manejó la pandemia. A su vez, la OMS dice públicamente, recientemente, que la pandemia se pudo haber evitado. Entonces, frente a toda esta información, a los que padecimos la enfermedad, las privaciones, a los que hemos acudido a la vacuna como un recurso sanador, nos queda la duda pública del mundo de este año y medio... Cuando esto termine hay que hacer una investigación seria, porque me parece que hay mucha gente que va a tener que ir presa, porque nos han dado información falsa y lo siguen haciendo".

Toma de agua

UN LECTOR

"Quiero adherir totalmente al artículo del señor Hugo Bonomo, referido a las tomas de agua cruda para potabilizar. Es una vergüenza que en esta ciudad de ingenieros estemos tomando agua para potabilizar en el lugar más contaminado que se puede encontrar al borde de la ciudad de Santa Fe. En el año 82, en la creciente, al derribarse el Puente Colgante, nos dejó sin provisión de agua del río Colastiné. Se hizo esa toma en Calchines, provisoria ¡hasta hoy!... Sigue funcionando. Se han hecho todas las obras, incluso la Av. Alem como para dejarlas para siempre. En su momento, los profesionales de Aguas Santafesinas defendieron con ahínco cuando hice esta misma crítica, diciendo que el agua se potabilizaba. Sí, se potabiliza, por supuesto, pero como dice Bonomo: usando el doble o triple de productos químicos necesarios para matar los gérmenes que tiene el agua en ese punto. Es una locura, estamos tomando el agua cruda en el lugar más sucio de la ciudad. Yo coincido en que hay que volver a hacer la toma en el río Colastiné y no volver a barrio Candioti, sino hacer una nueva planta de agua potabilizadora en el norte de la ciudad. Un nuevo cruce de la laguna Setúbal con cañerías de agua cruda".

Recrudecimiento de la pandemia

MARIO PILO

"A los jóvenes adultos, de 16 a 24; a los que hoy a veces hasta escucho preocupados por sus padres y abuelos, cabe decirles que cuando termine este nuevo período de aislamiento, tan solo y simplemente, dejen de concurrir a reuniones plurales y fiestas clandestinas; a reuniones por clubes de fútbol o por éxitos deportivos que solo a ellos les interesa. Nadie murió por no ir a fiestas un año; si son dos es por el mal manejo de esta pandemia que hace el gobierno. Sí muchos han muerto, además, por la violencia, el crack, el éxtasis, el alcohol, la sofocación de esas fiestas de la muerte. Este es un país que entre sus muchos, muchísimos vicios -y encarezco leer 'El atroz encanto de ser argentinos', de Marcos Aguinis- tiene el de 'yo argentino', derecho y humano y me lavo las manos. La culpa es siempre del otro, del Estado, que hace o no hace. Es la vieja tradición latina. Los italianos tienen el dicho: 'Piove, maledeto governo; non piove, maledeto governo' y lo que se hereda no se hurta. En cambio los sajones y anglos prefieren tener otro eslogan: 'Sangre, sudor y lágrimas' para conseguir éxitos reales. Esta es una opinión que me hacen llegar muchas personas también".

Un pedido solidario

RICARDO RAMÍREZ

"Soy un ciudadano del Gran Buenos Aires (Burzaco, Partido de Alte Brown). Resulta que me encontré con una persona en situación de calle que está buscando a su madre y a su hermana que eran oriundas de Curuzú Cuatiá . El nombre de esta persona es Rodolfo Marcelo Coronel de 47 años. Su madre se llama -o llamaba- Miriam del Carmen Coronel y su hermana Guillermina Coronel. Solo sabe que a la edad de 4 o 5 años fue separado de sus padres para ir a vivir a la alcaidía de Curuzú Cuatiá hasta los 12 años. A partir de esta edad fue a vivir con la familia Laniche y después vivió con la familia Obregón. Me estoy comunicando a través del diario porque tal vez algún lector pueda aportar algún dato al respecto. Aunque se trata de otra provincia, las migraciones internas existen... Si alguien tiene algún dato, puedo facilitarles la foto de su documento. Esperando una respuesta, los saludo atentamente".

Vacunas provinciales

LECTORA ATENTA

"Sería interesante que El Litoral investigara en qué quedó la compra de las vacunas contra el Covid que iba a gestionar Santa Fe, junto con Córdoba y Entre Ríos. A la situación hay que afrontarla como Estados provinciales también; no se puede esperar todo de la Nación".

Falta un poco de lógica

UNA LECTORA

"El gobierno provincial con sus medidas me sorprende. Dicen que para ir al supermercado no nos podemos trasladar en el auto particular. Hay que tomar un taxi o un remís. Dígase que hay que afrontar un mayor contagio, porque no están para nada desinfectados esos vehículos, para ir a hacer una compra. Además, ¿quién me garantiza que en el trayecto no me roban, si voy caminando, con lo insegura que está la ciudad? ¿De quién es el cerebro que organiza todo esto? Aparte, a los negocios no hay que ir con dinero en efectivo... en los supermercados uno paga con tarjeta. ¡¡Que razonen un poco!!, ¡¡que pongan medidas lógicas!!, porque nos están llevando a una situación absurda por su incapacidad".