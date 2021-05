Greta Thunberg se enfrenta con China y reclama "cambios drásticos" para reducir las emisiones

Greta Thunberg se ha convertido en algo así como la "bestia verde" en China tras lanzar la voz de alarma por su alto nivel de emisiones de CO2 (el 27% de la tarta global) y urgir "un drástico cambio de rumbo". Las autoridades locales han replicado con una ofensiva mediática en China Daily, que se ha mofado de la activista sueca llamándola "princesa ambiental" y atacándola incluso personalmente: "Aunque dice ser vegetariana, a juzgar por los resultados de su propio crecimiento, sus emisiones de carbono no son precisamente bajas".

La polémica ha precedido el lanzamiento del vídeo #ForNature, coincidiendo con el Día Internacional de Diversidad Biológica. Greta Thunberg insta a "conectar los puntos" entre la pandemia y la crisis ecológica y reclama un cambio radical en nuestra relación con la naturaleza, con especial hincapié en el sistema alimentario, responsable de una cuarta parte de la emisiones.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature - we are nature protecting itself.”



Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq