30 goles en 35 partidos Por quinto año consecutivo Messi fue el goleador de la Liga de España El rosarino consiguió este logro por octava vez en su carrera.

Lionel Messi cerró la temporada con una costumbre: ser goleador de La Liga de España. Pese a que descansó en la victoria del Barcelona sobre el Eibar de la última fecha del torneo ganado por el Atlético del Cholo Simeone, Leo terminó como el Pichichi con 30 goles, habiendo disputado 35 partidos en el certamen 2020-2021.

Si bien a Messi le gustan más las conquistas colectivas que las individuales, su registro no deja de sorprender. Es la octava vez en su carrera que termina como top scorer en el certamen español.

Con 30 goles, el astro argentino le sacó una diferencia de siete goles a Gerard Moreno, del Villarreal y de Karim Benzema, del Real Madrid. Por su parte, Luis Suárez quedó cuarto en la tabla con 21 tantos. Leo termina la Liga con cinco gritos más que en la edición pasada.

Para Messi fue su quinto título de Pichichi consecutivo. Y con los ocho que acumula es el máximo ganador del premio, por delante de leyendas como Telmo Zarra, que ganó 6, y el mexicano Hugo Sánchez, con 5. Éste último logró hilvanar 4 consecutivos entre las temporadas 84/85 y 88/89, algo que también alcanzó otro argentino, el mítico Alfredo Di Stéfano, entre los años 55/56 y 58/59. Pero Messi llegó al quinto, rompiendo un nuevo récord, otro más en su carrera.

"Hace mucho que no nos juntamos, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos. Es una Copa especial por el tema de que no va a haber gente seguramente. Así y todo, tengo muchísimas ganas de estar otra vez", respondió Leo al hablar sobre la Copa América en un reportaje exclusivo con el diario Olé que salió en las últimas horas y recorrió el mundo.

El rosarino está disfrutando unas merecidas vacaciones pero con la cabeza puesta en lo que será su próximo desafío futbolístico, con la Selección Argentina. ¿Seguirá en el Barcelona? Esa es la pregunta que se hacen en España. Sin embargo, el inminente anuncio del arribo del Kun Agüero al club culé hace creer que Lionel va a darse el gusto de disfrutar una temporada tirando paredes al lado de su amigo y socio. Y pensando en qué nuevo récord romper.

