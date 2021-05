David Abraham y la revolución de Chabás

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.05.2021 - Última actualización - 9:44

9:39

El ex futbolista de Independiente, ídolo y capitán de Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana, llegó para revolucionar a un pueblo. Partidos de liga transmitidos por streaming y camisetas enviadas a Alemania, son solo algunos de sus primeros logros. Juan Aguirre, presidente de Huracán de Chabás, habló sobre la vuelta de uno de los hijos dilectos de la institución.

Por Ignacio Pueyo

Con 34 años, casi 500 partidos jugados, y seis títulos en Europa bajo el brazo, cualquiera podría decir que la carrera como futbolista profesional de David Abraham es más que prolífica. Con ese currículum, y varios años más de hilo en el carretel, sin dudas que estamos hablando de un futbolista que como profesional podría continuar jugando sin problemas cualquier torneo.

Sin embargo, los caminos de la vida nos llevan por destinos que tal vez no son los que la mayor parte de la gente prevería. Y eso es puntualmente lo que sorprendió del deportista nacido en nuestra provincia: lejos de los flashes y las cámaras, el futbolista decidió volver a nuestro país y ponerse la camiseta del club de sus amores, Huracán de Chabás.

Chabás es una localidad de alrededor de 7.000 habitantes del sur provincial, que se ubica a apenas 30 kilómetros de Casilda, la cabecera del Departamento Caseros. Futbolísticamente hablando, es la casa de Huracán y de Atlético, y de allí han salido, entre otros, Héctor Cúper, y Nicolás Aguirre, actual jugador de Atlético Tucumán.

Volver por los amores

Juan Luis Aguirre, justamente el padre de Nicolás, es actualmente el presidente del Globo, y contó cómo se dio la vuelta de Abraham a la institución "zapatuda": "Esto surge un poco como charla de café. El papá viene siempre al club y un día cuenta a un grupo de muchachos de la sub comisión de fútbol, que David tenía ganas de volver a la Argentina. Y la pregunta fue ¿por qué ahora? Si él estaba siendo titular, capitán, estaba jugando cosas importantes. Entonces a nosotros nos parecía que quizás no era el momento, por lo bien que la estaba pasando allá. Era titular indiscutido y capitán inclusive del Frankfurt. Nos parecía que era una utopía venir para acá. Él tiene un hijo de cinco años que está en Reconquista, y está separado de su hijo, ve que el nene está creciendo sin él. Entonces la distancia te priva de muchas cosas, como el crecimiento de un hijo, y eso sí que no tiene precio. David creo que optó por eso, y mientras tanto quiso devolverle un poco de lo que Huracán le ofreció cuando él era chico."

—Abraham llegó y realizó pretemporada, ¿es decir que ya desde enero o febrero que está en el club?

—En enero él arrancó la pretemporada, por ahí con algunas intermitencias, algunos viajes que tuvo que hacer, pero es un chico que se mantiene físicamente diez puntos, no se ha lesionado nunca, tiene un físico privilegiado. Trajo la preparación alemana, y él sigue con la misma rutina así que está igual que cuando llegó, no tiene ningún problema y sigue entrenando a la par de los jóvenes.

—A ustedes como institución en cuanto a los papeles, los trámites, les habrá llevado un tiempo y un trabajo que tal vez no estaban tan acostumbrados a hacer para las habilitaciones.

—Si, por supuesto. Los pases internacionales son pedidos a través de la Liga, de ahí a AFA, y que AFA pida el pase a Alemania. Si bien él cuando vino llegó con el pase libre, igual hay que hacer un trámite de pedido a la Bundesliga. Eso se demoró un poco, y la primera fecha no jugó; porque justamente no había llegado eso. El segundo partido sí jugó, y en el tercero tuvo que viajar, porque él ya tenía programado un viaje. Y el cuarto encuentro, en el cual jugábamos el clásico ante Atlético Chabás, iba a jugar y justo se suspendió por la pandemia.

En ese sentido, recordamos que todas las competencias deportivas oficiales se encuentran suspendidas debido a las restricciones por coronavirus, más allá de que los entrenamientos al aire libre en los clubes siguen estando habilitadas en la mayor parte de los distritos.

Partidos en vivo y camisetas a Europa

Lo curioso aquí pasa también por todo lo que trajo aparejada la vuelta del futbolista al club, más allá del lógico entusiasmo de los hinchas "zapatudos". Ingresando a las redes sociales de Huracán, pueden verse publicaciones con descripciones en español, inglés y alemán, lo cual es sumamente llamativo.

Recordemos que Abraham se fue como ídolo de Frankfurt, por lo que muchos fanáticos del Eintracht decidieron seguir su carrera ahora en la Liga Casildense de Fútbol.

En 2018, cuando como capitán de Eintracht Frankfurt levantó la Copa Alemania en la final frente a Bayern Munich.Foto: Gentileza

Además, desde la Secretaría de Deportes de la Provincia, en su momento se habilitó la apertura de los estadios, pero con una capacidad máxima de 100 personas para las ligas amateur. Es por eso que desde Huracán decidieron comenzar a transmitir los partidos en vivo vía streaming, cobrando una entrada para poder ver los encuentros de forma virtual y que los fanáticos puedan seguir a David y al equipo desde sus casas, incluso desde el viejo continente.

"Con el tema económico uno agudiza el ingenio. Porque como te contaba al principio, nosotros dependemos del ingreso de la gente a la cancha. Y este es un pueblo donde en una campaña regular tenes un promedio de 500 personas. Con la pandemia, que sólo se permitían 100 hinchas se buscó otra forma, porque justamente los recursos vienen de ahí. Entonces buscamos el tema del streaming, para ver si podíamos vender los partidos y recaudar unos pesos para solventar los gastos. Así nace toda esta historia de vender los partidos por streaming, porque ahora todo el mundo está con ese método para intentar juntar dinero" detalló Aguirre.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, porque además de esta ingeniosa forma de recaudar dinero, se sumó la posibilidad de comercializar algunas camisetas en Alemania. En este mes de mayo, Abraham tiene programado un viaje al país germano y visitará su ex club. En el medio, una edición limitada de casacas estará disponible para los hinchas alemanes.

Al respecto, el titular del Globo amplió: "Nosotros hicimos hacer 250 camisetas con el nombre de él, que las vamos a enviar a Alemania. En estos días salen, y esas camisetas se van a vender allá porque le van a hacer una despedida. Eso va a una casa donde el Frankfurt vende camisetas, tienen el nombre de él con el número 19 y se venden si no me equivoco a 60 euros las remeras. Ahí podríamos tener un buen ingreso de dinero por la venta de camisetas de David".

Un giro de 360°

Sin dudas que todo esto trajo en muy poco tiempo una gran cantidad de cambios en una institución como Huracán. En ese sentido, Aguirre explicó que el proyecto deportivo de la institución, que venía siendo un tanto más austero, debió ajustarse para poder estar a la altura de las circunstancias.

—Esto hizo que el proyecto futbolístico de la institución gire completamente.

—Sí, totalmente. Nosotros cuando tomamos el club la idea era tratar de que nuestros jóvenes empiecen a adquirir experiencia, y no traer tantos jugadores foráneos porque cuesta mucho. Cuando traes jugadores de afuera tenes los viajes, la alimentación, lesiones, mil cosas más. Entonces si vos tenes un plantel con 7, 8 ,9 jugadores del club, siempre te abarata los costos. El año pasado no teníamos un plantel así, quisimos traer un par de jugadores y ya ir mezclando a los jóvenes para que vayan fortaleciéndose y adquiriendo experiencia. Lo de David nos cambió también un poco todo, porque la gente se empezó a entusiasmar por el nombre y la trayectoria que tiene. Nosotros teníamos un plantel sin tanta trayectoria Y todo esto tampoco significa que vas a ganar. Vos tenes que demostrar en la cancha todos los domingos. Eso no te garantiza nada, solo tuvimos que cambiar un poco lo que veníamos proyectando.

De esta forma, con la llegada de Abraham, desde el club volvieron a salir a la carga para incorporar algunos jugadores con mayor nombre y trayectoria dentro del ámbito liguista. "Abraham nos levantó un poco la vara y tuvimos que salir a buscar un par de jugadores quizás con más experiencia, como para ir armando algo un poco más fuerte" explicó Aguirre.

Sin embargo, más allá de la enorme movida generada por el futbolista, esto no quita que la situación económica y social de la institución sea delicada debido al actual contexto de cuarentena. "Lamentablemente con esto de la pandemia se nos atrasó todo un poco. Porque nosotros vivimos de la gente, no es como en el fútbol profesional que tenes sponsors, están la televisión y distintas empresas. Nosotros vivimos de la recaudación, del ingreso, del buffet, o de alguna publicidad chica estática, no más que eso" agregó.

Más allá de esto, Aguirre destacó que las cuentas del club están ordenadas, intentando mantenerse sobre todo gracias al ingreso que representa la cuota social y las actividades que aún siguen abiertas.

Trayectoria

Debutó en 2004 en Independiente, luego pasó por Gimnástic de Tarragona, Basilea de Suiza, Getafe, Hoffenheim y finalmente Eintracht Frankfurt. En Suiza logró cinco títulos, mientras que en Frankfurt se hizo con la Copa de Alemania 2018 venciendo en la final a Bayern Munich. En 2005 integró el plantel Sub 20 de la Selección Argentina que ganó el Mundial de Holanda, junto a Lionel Messi.