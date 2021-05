https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.05.2021 - Última actualización - 12:55

12:22

“Grondona tenía una ferretería y fue presidente de la Afa; yo tengo una ferretería y quiero ser presidente de Unión”, dice este esperancino que ya tiene designado el manager, el coordinador y el buscador de talentos si el socio lo elige. Su plan para entrar a Unión sin necesidad de una chequera pero con resto económico.

Leonardo Simonutti: ¿quién es, qué quiere para el club, cómo piensa? La historia del otro ferretero que quiere ser presidente de Unión “Grondona tenía una ferretería y fue presidente de la Afa; yo tengo una ferretería y quiero ser presidente de Unión”, dice este esperancino que ya tiene designado el manager, el coordinador y el buscador de talentos si el socio lo elige. Su plan para entrar a Unión sin necesidad de una chequera pero con resto económico. “Grondona tenía una ferretería y fue presidente de la Afa; yo tengo una ferretería y quiero ser presidente de Unión”, dice este esperancino que ya tiene designado el manager, el coordinador y el buscador de talentos si el socio lo elige. Su plan para entrar a Unión sin necesidad de una chequera pero con resto económico.

Su nombre comenzó a sonar fuerte en el último proceso electoral, cuando se metió en el ruedo político dela mano de Rodrigo Villarreal. Es un empresario conocido, naturalmente hincha de Unión, y desde ese rol fue acunando inquietudes y logró despertar la aspiración de contribuir con el club de sus amores desde una función más comprometida. Leonardo Simonutti todavía no dice que será el candidato de Triunfo Tatengue, pero es el presidente de la agrupación y obviamente que va camino a eso, que se trata de un proceso de decantación que caerá por su propio peso. Ya hace unos días, dio a conocer de qué manera piensa manejar el fútbol. Y se nota que es un aspecto que considera vital y en el que quiere ir ganándole tiempo al tiempo.

-¿Por qué apuntás a Gugnali, Bottaniz y Roteta para que manejen el fútbol de Unión?

-Porque en el fútbol hay que apuntar a la pertenencia. Por eso queremos a alguien como Gugnali para el cargo de manager, a Cachito Roteta para manejar el fútbol formativo y, en el medio, un director de scouting que será Lito Bottaniz. Al margen de ello, como ya comenté, habrá una comisión de fútbol en la que estaré presidiéndola y habrá otros tres dirigentes y armaremos un departamento legal, porque en el fútbol, el que no corre, vuela.

-¿Y cómo imaginás el manejo y la convivencia?

-Todos opinarán de todo. Gugnali, con amplia trayectoria en la selección nacional, tendrá a su cargo el plantel profesional, el predio, el estadio, el departamento sico-social y el departamento médico. ¿Por qué lo pienso así?, porque Gugnali tendrá que darle todos los elementos a Roteta, que estará en las formativas, para que los chicos lleguen en las mejores condiciones. Y que Roteta no le diga que no pudo trabajar porque algo falló o no lo tuvieron en cuenta.

-¿Y Lito Bottaniz?

-El va a buscar jugadores, pero la que va a aceptar a los jugadores, será la comisión de fútbol. Entonces, propondrán jugadores, tanto Lito como Claudio o el mismo Cachito, pero lo decide la comisión. Así, todos nos controlaremos entre todos. Y te digo más: nosotros vamos por la reforma del estatuto y queremos que la minoría esté dentro del club para que tengan voz y voto. Y lo que queremos es que la comisión revisora de cuentas esté a cargo de la oposición, porque es lo que corresponde. La comisión directiva no se puede controlar a sí misma. También se va a sumar Marcelo Ramos, que estuvo trabajando en la selección con Claudio y fue coordinador hasta hace poco de Gimnasia y Esgrima La Plata. El se va a ocupar de la parte de videos.

-Todo armadito…

-Nosotros ya tenemos el grupo de trabajo para el año que viene y el club todavía no, esa es la realidad... Este es un formato que está funcionando mucho en Europa, profesionalizando las distintas áreas del fútbol. Unión es un club que tiene un presidente que no va mucho al club, entonces hay que tener una estructura que no dependa de una persona. Por eso creemos que esta estructura es la adecuada. Pregunto, ¿quién resuelve en el día a día los problemas del fútbol hoy en Unión?... Gugnali y Cachito Roteta van a tener una comisión de apoyo. Cachito me dijo que no quiere padres en esa comisión y seguramente necesitará que lo apoyen algunos dirigentes y que sume gente de su confianza. Y me parece bien… En conclusión, el dirigente tiene que dirigir pero no puede ocuparse de todas las cosas.

-Hablaste del predio. ¿Tenés algo realmente concreto para que Unión pueda comprar el terreno y empezar a construirlo?

-En Unión hay que poner énfasis en tres cosas. La primera es sacar una licitación para que nos vengan a ofrecer predios disponibles entre 15 y 40 hectáreas en una zona que llegue hasta Recreo, Sauce Viejo o Arroyo Leyes. Nosotros vimos un predio de 16 hectáreas en ruta 19 y autopista que estaba en 82.000 dólares… ¡Regalado!... No era el ideal pero al menos daba para analizarlo. Lo segundo que vamos a hacer es llamar a todas las agrupaciones para reformar el estatuto y que la minoría esté adentro para que nos controle y nos pida información. Y lo tercero, pedirle a la justicia que resuelva la deuda de Spahn. No lo vamos a hacer nosotros, que lo haga la justicia. Si la justicia lo determina, haremos un plan de pagos o veremos lo que está aprobado por asamblea y se pagará. Pregunto: ¿pagarías algo si no hay una documentación que lo respalde?... Yo no voy a disponer del dinero del club para pagar algo que no está documentado.

-¿Sos de lo que cree que hay que gobernar con chequera propia?

-¡No!... ¡Y no quiero que pongas que no sólo Spahn tiene chequera! (risas)… Por eso estamos tirando bases para hacer un fideicomiso para fines varios, que se invierta en jugadores o para infraestructura. Yo no sé en qué estado recibiremos el club. Por ejemplo, puedo encontrarme con 100 millones de pesos en una cuenta bancaria, pero hay que ver si es porque sacamos un préstamo y hay que devolverlo, o es porque no le pagamos a Astori, o tenemos deudas y hay que pagarlas. Con ese dinero, trataremos de comprar el predio. Y si se invierte en jugadores, Unión se quedará en el futuro con una parte de la venta de esos jugadores por mostrarlos… Otro tema es la marca Unión… ¡Vamos a vender publicidad de Unión hasta en el cordón de la vereda!... Generaremos negocios en torno a la marca Unión. Nosotros tenemos 300, 400 o 500.000 hinchas en todo el mundo. Si a cada uno le pedimos que aporten, como sea, aunque lo hagan entrando a la página web, un dólar por mes, vamos a tener un ingreso espectacular para el club… El primer año será difícil y por eso necesitaremos tener plata para funcionar. Y en eso estamos, pero sin necesidad de una sola chequera.

Foto: Pablo Aguirre

-¿Creés que a todos los hinchas de Unión se le podrá “sacar” dinero?

-¡Claro!... Hay que potenciar la marca, que es lo que el hincha ama… Y te digo más: el hincha apoya, lo que pasa es que se le pidió plata para muchas cosas que no se han concretado y por eso se perdió la confianza.

-¿Por qué te metés en este lío del fútbol?

-Porque soy hincha y porque en mi vida siempre fui creciendo… Mirá, una sola vez me fue mal, entre el 2010 y el 2013, por una inversión agropecuaria. Perdí mucho dinero pero salí adelante y sin complicar a mis empresas, ni siquiera a mi ferretería de Esperanza… Hay dos amores para toda la vida: el del perro con el humano y el del humano con su club… Eso me moviliza mucho… No soy un tipo de exposición pública y a eso lo estoy trabajando con mi sicólogo… Yo tuve problemas en la vista y lo iba a ver a Marcelo Casabianca y mi viejo me decía, porque yo nací en el 68 y no lo conocí en su gestión, que fue un gran presidente. Obvio que lo percibí, porque la techada lleva su nombre. Luego viví los 70 y los 80, con enormes campañas y alegrías... Yo vengo de un club como Alma Juniors que siempre creció… Se dice que a un dirigente lo moviliza la gente o el poder. Cuando esté adentro, salgo espantado o salgo poderoso. Pero el poder no es mi objetivo.

-¿Así que estás con sicólogo?

-¡Me echó…! Me dijo que estaba mejor que él, que no fuera más… Un día fuimos a cenar. Y me dijo: “¿ves aquélla mesa?, capaz que son todos tatengues y hoy no te dicen nada. Pero cuando seas presidente de Unión, van a decir que ahí está el h… de p… que trajo a tal cuál jugador”… Yo trato de evitar los quilombos y por eso estoy ordenándome desde ahora y planificando. Si llego, lo haré preparado, con guita, con profesionales y con un plan de trabajo… Y hago hincapié en el departamento legal, porque hoy se están yendo chicos del club…

-¿Te sirve ser “nuevito” y no llegar enviciado por el ambiente del fútbol?

-El equilibrio es lo mejor y nadie tiene la verdad… Por ejemplo, hay un dirigente con una gran experiencia en el fútbol y conocedor de Afa al que no se lo discute desde ese lugar de conocimiento y experiencia, pero a mí me hubiese gustado que le diera más a Unión… La realidad es que nadie entra a un club sabiéndolas todas.

-Al estilo de una empresa, ¿vas a profesionalizar todas las áreas?

-Vamos a trabajar mucho en la parte de medicina, de recursos humanos, legales y obviamente el fútbol. También tendremos un área de auditoría y queremos que todo eso sea profesional.

-¿Sabías que a un club se le debe dedicar una atención full time?

-Le puedo dedicar el tiempo… Mirá, siempre digo que Grondona tenía una ferretería y fue presidente de la Afa, yo tengo una ferretería y quiero ser presidente de Unión… No puedo llegar al club todos los días a las 7 de la mañana e irme a las 10 de la noche porque así pierdo todo. Por eso es cuestión de tener ordenamiento y grupos de trabajo. Creo mucho en eso.

-Sobre todo en el fútbol, que es algo tan complejo…

-Hoy en día, todos los jugadores son muy “especiales”, porque la juventud es así. Por eso confío en alguien con la personalidad, la hombría de bien y la manera de tratar a los jóvenes que tiene Claudio Gugnali… Yo digo que el auto anda mejor cuanto más plata tenés para invertir en ese auto. El club es igual, cuanto más plata entre, mejor. Por eso tenemos cerrado que Unión tenga una universidad y el proyecto de trasladar de lugar el Ipei, dentro mismo del club, para que toda el área de adelante sea deportiva y esto permita que haya más disciplinas, más una fundación… ¡A nosotros ni siquiera nos respondieron cuando pedimos que nos acepten como agrupación, así que imaginate si nos van a decir qué están haciendo en la zona del Colmao o con el Ipei!... Y ojo que estoy de acuerdo conque se aumente la matrícula, porque todos los alumnos tienen que ser socios y eso es conveniente para el club. Por eso vamos a crear la Universidad.

-Recién me decías lo de la chequera…

-Lo que te quiero decir es que yo no soy ni Malvicino, ni Vega o Spahn, que no tengo el nivel económico de ellos, pero conozco gente que tiene plata y que me van a apoyar si es necesario. O sé que hay que entrar al club con un resto económico y lo vamos a generar. Por eso lo del fideicomiso que te comenté al principio de la charla.

-¿Qué modelo de club te gusta?

-Hablé con gente de Estudiantes y me gusta lo que están haciendo. De allí tomé el modelo de la fundación que Unión va a tener si la gente me elige.

“A los ídolos los vamos a convocar, pero veremos desde qué lugar nos apoyarán. No por el hecho de haber sido ídolos pueden estar en condiciones, por ejemplo, de dirigir. Pueden ser más importantes en otro aspecto y los vamos a llamar”.

Leonardo Simonutti, presidente de Triunfo Tatengue