Un volcán en la República Democrática del Congo provoca la evacuación de miles de personas

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) activó la madrugada de este domingo un plan de evacuación para la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, tras la erupción el sábado del volcán Nyiragongo, situado en el Parque Nacional de Virunga, en el este del país. “Frente a esta situación, al pánico observado, el primer ministro, Jean Michel Sama Lukon, convocó una reunión de crisis con todos los ministros. Tras haber hecho la evaluación de la situación (...) el plan de contingencia, el plan de evacuación ha sido lanzado”, declaró este domingo a los medios el portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya.

BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting - video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE

Según explicó Muyaya en su cuenta de Twitter, “las autoridades locales que han estado monitoreando la erupción durante la noche informan de que el flujo de lava ha perdido intensidad y de algunos terremotos. La evaluación de la situación humanitaria está en curso”. Unas 3.500 personas llegaron durante la noche a la ciudad ruandesa de Rubavu, situada cerca de la frontera con la RDC, informó el Ministerio de Gestión de Emergencias de este país en Twitter.

Alrededor de las siete de la tarde hora local (16.00 GMT) del sábado comenzó la erupción del volcán, que es uno de los más activos del mundo y suele ser ascendido por turistas que quieren contemplar el lago de lava alojado en su cráter, confirmó a la agencia Efe Célestin Kasereka Muhinda, del Observatorio Vulcanológico de Goma, situada a unos 20 kilómetros del volcán. Según el científico, “por la dirección de la lava, no parece que vaya a entrar en Goma, pero la gente está asustada y se está moviendo”. Sin embargo, más tarde se abrió una nueva brecha en el volcán que puso a la ciudad en peligro y que destruyó numerosas casas y también penetró en el aeropuerto de Goma, según informa la agencia AFP.

The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo pic.twitter.com/G4HEjdHJFD