Preocupa la alta positividad de Covid en el departamento San Cristóbal

La situación epidemiológica en las ciudades de San Cristóbal y Ceres alarma a las autoridades locales y los equipos de salud. En la cabecera, sobre 201 testeos, 82 resultaron positivos.



Noelía Rojas





En las principales ciudades del departamento San Cristóbal hay un aumento sostenido e importante de casos positivos que generan preocupación en la sociedad.





Esta semana el operativo del plan Detectar arrojó resultados llamativos pero en cierta forma esperados por la situación en la que se encuentra la provincia de Santa Fe.





En el caso de San Cristóbal, de 201 testeos, 82 resultaron positivos, 24 negativos pero a confirmar por PCR y 95 negativos. Según los datos aportados por el hospital local, hay 209 casos confirmados activos en el día de hoy y, lamentablemente, 28 personas fallecidas en estos 14 meses de pandemia.





Ante las nuevas restricciones y la oficialización de los decretos nacionales y provinciales, el municipio local informó que los rubros habilitados con atención al público de 6 a 18 son los supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad de venta de alimentos, comercios de venta de higiene personal y limpieza, farmacias, ferreterías, veterinarias y proveedores de garrafas. Los comercios de otros rubros sólo podrán realizar ventas telefónicas o por internet con servicio de delivery. En el caso de bares, restaurantes y heladerías podrán desarrollar la actividad sin habilitar la concurrencia de comensales pero en modalidades de retiro y reparto a domicilio.

El objetivo es reducir la circulación de personas y los operativos de control están a cargo de la policía de la provincia y la policía municipal.





Para hablar acerca de esta segunda ola de covid-19 que tiene números récord de personas contagiadas en todo el país, Mirador dialogó con la directora del Hospital de San Cristóbal la Dra. Mariela Eyvastre.





En cuanto a lo que fue el operativo del Plan Detectar, al cual la institución aportó todo el recurso humano y fueron los encargados de llevarlo adelante, la doctora explicó que el resultado fue el esperado porque la estimación es aproximadamente de un 50% de los casos y remarcó el compromiso de las personas que se acercaron a realizarse el hisopado que pesa a las inclemencias del tiempo estuvieron esperando y fueron atendidos. Algunos fueron convocados por el hospital a través de los llamados al 0800 y otros por contacto con personas contagiadas.





"Existen casos que no tienen síntomas o tienen muy pocos, entonces la mayoría de la gente lo desestima como posible caso Covid y de ahí radica la cantidad de días que siguen contagiando, deambulando, no se aíslan y no activan el 0800. Si tenés algo que pueda llegar a ser covid, llamá al 0800 y aislate. Hemos tenido casos donde le damos el resultado positivo cuando están cursando el día diez, cuando estarían terminando el período porque llaman tarde o porque tienen gusto y olfato y en muchos casos no lo pierden y nos equivocamos".





Tal como lo manifestó la directora del nosocomio local, a nivel salud las restricciones son correctas, pero no depende de las restricciones que la gente circule o no, sino que depende de cada uno de nosotros acatarlas y respetarlas.





En general la situación es complicada como en el resto de la provincia y los recursos se tornan limitados cuando el número de personas contagiadas es elevado.





"La veo complicada como el resto de la provincia y como el resto del país, también con la disponibilidad de camas y la disponibilidad de recursos humanos para atender si esto colapsa. Si esto sigue con el mismo curso en que va incrementando el número puede llegar a ser muy complicado en todo sentido, nosotros tenemos para hacer internación de pacientes leves y tenemos una 'x' cantidad de camas, cuando no tengo cama y alguien necesita oxígeno no tengo forma de dárselo y tenemos que tratar de conseguir una cama para derivar".





Aunque tengan que repetirlo y repetirlo, la doctora pidió que ante cualquier tipo de síntoma, congestión o dolor de cabeza que esa personas se aísle y que contacte al 0800-555-6549. Como indica el servicio telefónico, puede tomar un paracetamol cada ocho horas.





Más jóvenes y chicos





Hoy nadie está exento de tener covid-19, sin importar las edades. "La gente grande sigue siendo de riesgo pero están apareciendo casos jóvenes de 30, 40, 50 años y casos graves y tenemos chicos pequeños hisopados positivos, no es una franja etaria la predominante ahora. El porcentaje de fallecidos sigue siendo de 2.5 de cada 10 a nivel general. Estuve mirando la tasa de letalidad de Ceres y la local y estamos aproximadamente en lo mismo, es difícil de sostener el sistema de salud sino reducimos la tasa de contagios".





En cuanto a la aparición de nuevas cepas como sucedió en casos en la localidad de San Guillermo, desde Epidemiología de Santa Fe hasta el momento no informaron sobre variantes del virus en San Cristóbal.





En Ceres





La situación en Ceres es similar. Según los datos del Hospital Regional, los casos activos positivos activos son 176, hay 10 personas internadas y 38 personas fallecidas. En los distintos barrios de la localidad también se realizó el operativo provincial Detectar.





La intendenta de la ciudad, Alejandra Dupouy habló al respecto y explicó que el día viernes estaban a la espera que llegue el decreto provincial para ponerlo en vigencia a partir del fin de semana.





"La situación epidemiológica que tenemos todos los días se sostiene en 20 casos porque estaban realizando el detectar. El jueves tuvimos lamentablemente el fallecimiento de cuatro personas mayores que estaban en estado delicado y tenemos otras personas que también están muy delicadas en otros nosocomios. Aquí se está respetando el último decreto del gobernador que la Junta de Defensa Civil comunicó, estamos permitiendo el cierre de los comercios a las 18 y restringiendo la circulación a partir de esa hora hasta las 6 del día siguiente".





Estas medidas están dispuestas hasta el 30 de mayo inclusive, después de esa fecha se analizará de qué manera seguir.





Además de los comercios de venta de alimentos y los mencionados anteriormente, también podrán permanecer abiertos los servicios funerarios, servicios de comunicación, lavandería, servicios postales y de distribución de paquetería, fumigaciones, talleres de reparación de vehículos, gomerías, establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos, establecimientos para la atención de víctimas de violencia de género y instituciones de salud.





"La gente está bastante asustada porque los casos no bajan y en 14 meses llevamos 38 personas fallecidas en Ceres, tenemos pocas personas vacunadas de 25 mil hay 3 mil personas vacunadas, se necesitan más testeos, más vacunas y se necesita vacunar al personal policial, bomberos, policía municipal que están haciendo cumplir las restricciones. También estamos solicitando que bajen recursos económicos para los municipios que tenemos que contener en este momento tan difícil a muchas familias", fueron las palabras de la intendenta Alejandra Dupouy ante la consulta de este medio.