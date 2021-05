La emoción de Guardiola en la despedida de Agüero: "No podremos reemplazarlo"

El entrenador de Manchester City, de Inglaterra, Josep Guardiola, no ocultó su emoción por la despedida de Sergio Agüero y aseguró que no podrá reemplazarlo, en especial por su condición de "persona especial" para todo el plantel y cuerpo técnico.

"No podremos reemplazarlo. Hay varios jugadores que descubrieron su corazón, como David Silva, pero tendremos su legado. Demostró sus cualidades en 20 minutos", dijo Guardiola, entre lágrimas, para Sky Sports.

"He is a special person for all of us. He is so nice. He helped me a lot. We cannot replace him. We cannot." 😢



