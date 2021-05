https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rompió una racha negativa

San Pablo, con Crespo al mando, salió campeón del torneo Paulista tras vencer a Palmeiras

El equipo brasileño no ganaba un título desde 2012, y no ganaba el torneo estadual desde 2005. El Tricolor venció 2 a 0 al último campeón de la Libertadores.

San Pablo, de Brasil, dirigido por Hernán Crespo, se consagró este domingo campeón del torneo paulista con el triunfo 2-0 ante Palmeiras en el partido revancha. Luan (PT 37m) y Luciano (ST 32m) convirtieron para el rival de Racing en el grupo E de la Copa Libertadores, de América, que en la ida empató sin goles. Crespo obtuvo su primer título con San Pablo desde su arribo a principios de año, luego de haber logrado la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. Además, San Pablo cortó una racha negativa en el campeonato paulista, porque no lo ganaba desde 2005, y de esta manera acumula 22 títulos. El San Pablo de Crespo efectuó una gran campaña: finalizó primero en el grupo B con 27 puntos (ocho triunfos, tres empates y una derrota). En cuartos venció a Ferroviaria (4-2) y en semifinales a Mirassol (4-0). El equipo del ex dt de Defensa y Justicia había establecido como su prioridad el título del Campeonato Paulista, por lo que pusieron en cancha todos los jugadores que tenía disponibles, luego de haber cuidado a varias de sus figuras en la derrota de la última semana ante Racing por la Copa Libertadores. Palmeiras, por su parte, vuelve a sufrir un nuevo traspié en partidos definitorios luego de haber sido derrotado por Flamengo en la Supercopa de Brasil y por Defensa y Justicia en la Recopa Sudameriana.

