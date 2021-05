https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el Hospital Cullen Internaron por Covid-19 al intendente de Rincón

El intendente de la ciudad de San José del Rincón, Silvio González, fue internado este domingo 23 de mayo, de manera preventiva, ante el agravamiento de su cuadro de Covid-19.



El equipo médico que lo trata decidió su internacion en el Hospital Cullen, con el objetivo de evitar medicación via oral y monitorear en detalle su estado de salud.



Actualmente se encuentra en buen estado de salud y ánimo general, respondiendo a los tratamientos según lo esperado, según se informó de manera oficial.

El dirigente socialista que gobierna la localidad costera tiene 52 años y no padece enfermedades preexistentes que lo conviertan en un paciente de mayor riesgo.

El ex secretario de Gestión Territorial del Ministerio de Salud y ex director del Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social de Santa Fe (Iapos) es médico pero no está vacunado. Para ejercer su mandato ha dejado en un segundo plano su profesión.

González constantemente pide a los vecinos rinconeros respetar las medidas de prevención, estar atentos a los llamados del plan de vacunación, utilizar correctamente el barbijo y ser muy cuidadosos con el lavado de manos y la higiene en general y así lo expresa en un video en el que relató su condición de positivo de Covid-19.

El miércoles 12 de mayo, González confirmó a través de las redes sociales que se contagió de coronavirus. "El lunes por la noche he comenzado con mucha fiebre, muchos dolores musculares, mucho dolor de cabeza. Como correspondé, preventivamente me aislé y procedí a llamar al 0800", expresó en un video divulgado por Facebook.