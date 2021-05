El desafío de seguir creciendo a pesar de todo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 24.05.2021 - Última actualización - 13:27

Este domingo se celebró el día internacional del fútbol para mujeres. Nuestra Liga Santafesina homenajeó, a través de sus redes sociales, a las personas que hacen posible que este deporte siga creciendo a pasos agigantados. Elsa Oronado, la encargada de la secretaría local del deporte, dejó conceptos importantes.

Esta fecha de festejo y homenaje a la mujer fue instaurada en 2015 por la CONCACAF y fue luego impuesta en todo el mundo. Tiene como objetivo generar conciencia sobre el poder de la disciplina a nivel mundial.

La Liga Santafesina de Fútbol saludó a todas las jugadoras de la región, técnicas y dirigentes de fútbol femenino, que son una parte fundamental de la Casona de Calle Corrientes, en el Día Internacional del Fútbol Femenino.

Según expresa la CONCACAF, con esto se busca "generar conciencia sobre el poder transformador del fútbol para las niñas y mujeres, promover y fomentar la inversión y unir a todas las Asociaciones miembro en la creación de un día memorable del balompié femenino". Luego, fue aceptada por la FIFA y trasladada a distintas partes del mundo.

Desde la Liga desean buenos augurios y un pronto reencuentro, cuando la pandemia así lo permita. Mientras tanto, será objetivo de todos seguir cuidándonos.

Elsa Oronado, la cabeza visible de la Secretaría de la Liga Santafesina de fútbol para damas, apoya y trabaja por mejorar cada día: "Hemos crecido muchísimo, pero el machismo sigue existiendo. A mi como mujer hoy en día se me han abierto más puertas que antes y eso a su vez beneficia a las jugadoras, que son a quienes yo represento. Sin embargo, desde que ingresé, sigo luchando con los dirigentes para que le den el espacio que se merecen a las chicas. No es fácil, pero de a poco se está logrando. Lo más complicado es llegar a los dirigentes, porque muy pocos son los que vienen a las reuniones de fútbol femenino. Pero ahora. desde mi cargo, tengo la oportunidad de participar en la asamblea del consejo directivo de Liga Santafesina y eso me permite contarles cómo trabajamos, y principalmente para que sepan lo que hacen las chicas porque algunos ni saben los horarios en que juegan".

"Siempre les digo a las chicas que, principalmente, nunca dejen de luchar, se le van a cerrar muchas puertas pero, a su vez, con paciencia y respeto se llega muy lejos. A mi como mujer no me fue fácil y sobre todo siendo la única mujer en la dirigencia, pero tuve mucho apoyo del presidente, Gustavo Pueyo, y me dieron la confianza y el espacio en donde puedo tomar mis decisiones con total libertad. Sin embargo, esto es una batalla de día a día, porque yo con mis 61 años he logrado cosas muy positivas pero no quiero que se queden solamente con eso, deseo que ellas sigan luchando y peleando por los espacios que realmente se merecen".

Por último, en la fría mañana de este lunes, Elsa Oronado aprovechó para dejar un mensaje que servirá para seguir creciendo: "Desde el 2011 hemos avanzado mucho. Ahora son reconocidas como futbolistas y desde mi lugar les pido que sigan trabajando desde sus casas como lo hicimos el año pasado, que si nos cuidamos mucho y así poder seguir proyectando y planificando para el futuro inmediato".