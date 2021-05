Llegaron a Córdoba 16.000 dosis del segundo componente de la vacuna AstraZeneca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Ministerio de Salud de la provincia informó que las vacunas serán colocadas en la capital provincial a partir de este martes.

Una partida de 16.600 unidades de vacunas AstraZeneca arribó este mediodía a la provincia de Córdoba, las cuales serán utilizadas como segunda dosis para completar el esquema de inmunización de personas que ya recibieron una primera aplicación.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que las vacunas serán colocadas en la capital provincial a partir de mañana, en los vacunatorios del Centro de Convenciones, Autovac Kempes, Comedor Universitario, Autovac Comedor, Pabellón Argentina, Espacio El Illia y en el estadio Orfeo de 8 a 20.

La cartera sanitaria reiteró que para vacunarse se deberá contar con el turno correspondiente, donde se asigna día y lugar indicado, por lo que piden que no concurran en caso de no contar con el llamado, para que no se repitan situaciones de colapso, como sí pasó la semana pasada.

