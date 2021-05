Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 24.05.2021

16:13

Vacunación docente

ADRIANA ALGUERO

"Quiero hacer una especie de denuncia, porque en las escuelas hay personal vacunado docente: vacunados dos veces, otros sin vacunar, personal que es asmático y están inoculados una sola vez. Hay porteros sin vacunar; o sea, es un caos general. Y esto pasa en una misma escuela. No están todos debidamente vacunados. Parece que las grillas que tenían tan perfectamente armadas, se han mezclado, no sé... No sabemos qué pasa, pero hay personal sin vacunar, y otros que son de riesgo y vacunados a medias".

Una situación difícil

DOCENTE Y ABUELA

"Soy docente jubilada y quiero manifestar que se me hace complicado ayudar a uno de mis nietos, el menor, con las tareas del colegio. Va a cuarto año. Hoy lloró, es muy inteligente pero dice que no aprende nada. Tiene dislexia, por lo tanto es fundamental la parte oral. Ahora es todo fotocopias y tareas escritas. Creo que los docentes no recibieron preparación para esta situación. El objetivo fundamental debe ser contener a los chicos, la currícula debería adaptarse".

Prioridades

DR. JUAN CARLOS DAVID

"Simplemente, ¿no les parece de muy mal gusto el paseo que hicieron por la provincia pocos días antes de las nuevas restricciones, del Sr. Corral y del Sr. López Molina, o del Sr. Barletta proclamándose candidato a senador, cuando la provincia declara el colapso de los hospitales dado el número de enfermos? ¿No promueven reuniones con incautos seguidores, en cada uno de los lugares que visitan? ¿Son conscientes de la calamidad que está ocurriendo? En una nota reciente, la concluí escribiendo: la salud pública busca controlar la causa de la enfermedad y muerte de los ciudadanos. Los políticos de la oposición buscan los votos de los que sobrevivan. La prensa adicta contribuye alegremente a fomentar dicha postura...".

El precio del gas

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Con el gobierno K, el 13/10/2015, 521 metros cúbicos de gas costaban $ 199,76; dígase, 38 centavos el m3. Tres años después, con el gobierno de Macri, 568 m3 costaban $ 5.663,26, o sea, $ 9,97 el m3. Es decir que aumentó ¡¡26 veces!! equivale al 2.600 %. Excepto los funcionarios de Macri ¡¡¿alguien tuvo un aumento de 26 veces?!!, esos funcionarios que ahora son fugitivos de la Justicia, algunos en Sudáfrica, otros en el Uruguay... Que me contesten. Yo les dejo mi teléfono, por si ustedes quieren ver mi factura: 4534712. Ahí se ve lo que pagué concretamente. Y con la energía y los otros servicios pasó algo similar. Por favor, publíquenlo, porque esto es real".