Llegan cartas

Salvajismo en dos ruedas

MARIO PILO

"Es el caso de los ciclistas y motociclistas, que ajenos totalmente a cuanto signifique la reglamentación del tránsito urbano, andan por la ciudad, practicando una especie de ruleta rusa en cada esquina; con el agravante de que la única bala alojada en el tambor del arma tiene de antemano un destinatario prefijado. Si el semáforo está en rojo, no importa, que se detengan los automotores. El encargado/a de dirigir el tránsito señala paso a la otra corriente circulatoria, pero tampoco importa y adelante con todo. Que la flecha indique contramano, da lo mismo, adelante, siempre adelante, hasta el trágico chillar de unos neumáticos contra el pavimento y un golpe sordo, que significa la tragedia. Y así siempre. Hasta el momento, todo lo que se ha dicho sobre el particular ha resbalado sobre el entendimiento de quienes a la postre son las únicas víctimas de tantos infortunios, que podrían haberse evitado con un mínimo de prudencia; infortunios de ellos y de sus familias. Todo consistiría en la mínima observancia de las normas de tránsito, que mandan: detenerse ante los semáforos con luz roja, no circular en contramano, colocar luces reglamentarias en los vehículos, y en el caso se las motos, a no sobrepasar los límites de la velocidad máxima y a no circular como poseídos, saltando de un lado a otro. La lección es sencilla, pero el entendimiento de estos chicos y no tanto, es demasiado corto. Tan corto como el instante que media entre la imprudencia y el impacto precursor de la tragedia".

El amor es más fuerte

GRISELDA BERMÚDEZ

Por medio de este espacio, comparto una reflexión cristiana, del libro 'Unos mates con Dios', del pastor Henry Altare.

"Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos", Cantares 8:7

La Biblia utiliza muchos ejemplos para enseñarnos de una manera comprensible las verdades fundamentales de la vida.

Cuando Dios quiso enseñar la trascendencia y la fuerza indestructible del amor, se le ocurrió este ejemplo. Las muchas aguas representan, en la Biblia, los muchos problemas. Las diversas situaciones que debemos enfrentar en la vida no pueden contra el amor.

Se nos está haciendo creer que los problemas económicos, la incompatibilidad de caracteres, la rutina, las presiones, las tentaciones, las relaciones desgastadas, los problemas de salud, las exigencias laborales y tantas cosas más pueden vencer y apagar el amor. Pero decimos con plena seguridad y respaldados por la Palabra de Dios que eso no es verdad. El amor es más fuerte. Aunque las situaciones contrarias se vengan como una fuerte inundación para apagar el fuego del amor, está escrito que no van a poder hacerlo. Fuimos diseñados por el Dios de amor. En nuestro ADN original, nuestra identidad se encuentra en Dios y en Él está la fuerza de este amor.

El amor es más fuerte que el pecado, que el engaño, que el odio y el rencor. Hay que mirar la cruz para recuperar este concepto del amor, que supera las peores tormentas. Dios nos ama con un amor que es eterno, que no se extingue. Podemos llegar a amar con ese mismo amor. Para eso estamos en la tierra. Recuperemos el sentido original de nuestra misma razón de ser.

Recordemos que siempre podemos apoyarte en el amor de Dios, para enfrentar las muchas aguas que nos rodean.