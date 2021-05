Investigan la muerte de 21 deportistas en un maratón extremo

Las autoridades de la provincia china de Gansu iniciaron una investigación sobre la muerte de 21 de los 172 participantes de un maratón extremo en las montañas cerca del Bosque de Piedras del Río Amarillo por un repentino temporal, se informó hoy.

El mal clima afectó una sección del recorrido de 100 kilómetros de la competencia que se llevó a cabo el sábado pasado, en una de las zonas más importantes para el movimiento turístico chino, reportó la agencia ANSA.

Las autoridades provinciales designaron un equipo para investigar las causas del episodio mientras la prensa local se pregunta porqué los organizadores ignoraron el alerta del servicio meteorológico local.

Algunos sobrevivientes refirieron que debieron competir con remeras y pantalones ante temperaturas que llegaron a ser de 24 grados bajo cero.

Sixteen people have been found dead and five others are missing in a local marathon race in Jingtai, Northwest China's Gansu Province, after extreme weather conditions, including hail and strong wind, hit the area. Troops have been dispatch and rescue works are underway. pic.twitter.com/F3w1NUpIwl