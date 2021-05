https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El recuerdo tatengue

"Copito" Andrada: "El Flaco Zuccarelli ya me quería llevar a Unión en el ‘89"

Con la rojiblanca a bastones jugó 58 partidos y marcó 3 goles, entre 1992 y 1994. “La primera vez, cuando me llama Humberto, tenía todo arreglado con Unión Española de Chile”, recuerda el ex “8” de rulos.

Con la rojiblanca a bastones jugó 58 partidos y marcó 3 goles, entre 1992 y 1994. "La primera vez, cuando me llama Humberto, tenía todo arreglado con Unión Española de Chile", recuerda el ex "8" de rulos.

Por Dario Pignata SEGUIR Ese inicio con 41 partidos y 8 goles en Colón en los ’80. El pase a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se lo compra al Sabalero: se quedó hasta 1986 con la camiseta del “Tripero”. Ahí, llegó el exilio de “Copito”: desde 1986 hasta 1989 el Blooming de Bolivia con 25 goles en 109 partidos; el llamado de Unión Española de Chile en 1989, el preaviso de algo grande: Racing Club de Avellaneda, desde 1990 hasta 1992 con 38 partidos y 1 gol. Hasta que, ahora así, la rojiblanca a bastones. Al concretar la firma con Unión de Santa Fe, Víctor Hugo Andrada se metió en la galería histórica de los que jugaron con las dos camisetas de la ciudad. Tenés que leer "Copito" Andrada, el que vendía pastelitos y no tenía ni para el "bondi" -¿Cómo se dio lo de Unión, “Copito”? -La realidad es que Unión me había buscado antes y no se había dado por esas cosas del fútbol. Luego, a Unión me termina llevando el “Flaco” Humberto Zuccarelli. La anécdota es que Humberto ya me quería llevar en el ’89 primero y luego cuando se da el ascenso a Primera. Pero justo me salió una oferta importante para ir a Unión Española de Chile. Foto: Gentileza -¿Y cómo siguió la historia? -De Chile me volví a Racing y en el 92/93 voy a Unión -¿Qué te acordás de ése Unión? -El grupo era espectacular, me acuerdo del querido Dante Fernández y de los hermanos Brandt; el “Titi” Catinot, que es uno de los grandes amigos que me dejó el fútbol. También con base de Santa Fe era ése Unión y cuando es así uno se brinda más: los hermanos Cometto, el querido “Indiecito” Solari. Toda buena gente de verdad.

