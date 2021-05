La Maurette: "Eterna" y espiritual

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

La cantante y actriz surgida de “Rebelde Way” presentará este sábado las canciones del EP que abrió su nueva etapa artística, junto a parte de lo que se viene. En diálogo con El Litoral, Victoria Maurette (tal su verdadero nombre) repasó su búsqueda musical, sus años centrados en el cine y este verdadero renacimiento musical.

La Maurette presentará “Eterna” en vivo y para todo el mundo en un ambicioso show por streaming. Será la primera vez (desde sus giras con “Rebelde Way” por el mundo, bajo el personaje de Vico), que su audiencia en el extranjero podrá disfrutar de un show de La Maurette.

Sobre el escenario, sus dotes actorales y su presencia escénica, captarán la atención de los espectadores que en esta oportunidad disfrutarán el espectáculo a través de las pantallas. El show será transmitido el día sábado 29 de mayo a las 20 de cada país desde Cultural Vivo (Palermo, Buenos Aires). Con banda completa sobre el escenario, canciones nuevas, un artista invitado, vestuario minuciosamente seleccionado, cuatro cámaras y un diseño de luces envolvente, La Maurette propone una experiencia audiovisual integral. Las entradas se pueden adquirir vía Passline y, con la compra, cada espectador recibirá el link para presenciar el show.

Para conocer más sobre este universo El Litoral dialogó con Victoria Maurette, el nombre detrás de esta nueva encarnación artística, para repasar el devenir que la trajo hasta aquí.

Show soñado

-¿Cómo salió la propuesta de este streaming, y cómo fue buscarle la vuelta para que sea una experiencia audiovisual?

-El año pasado me preguntaron mil veces: “¿Vas a hacer un streaming?”. No me gusta hacer las cosas a medias y entonces me puse investigar, a ver otros streamings que se hicieron; me interesaba pero le quería encontrar una vuelta que te haga sentir que estás en el show. Me pasaba que veía algunos y decía “esto parece un videoclip”, me faltaba esa adrenalina.

Como sigue todo medio parado, no podemos compartir la música en vivo como quisiéramos; y estoy con este material nuevo de “Eterna”, tenía muchísimas ganas de poder mostrarlo. Como tengo seguidores en todas partes del mundo, hablando con mi equipo, dijimos: “¿Por qué no hacemos un streaming que sea accesible para que lo puedan ver todos en todas partes del mundo, en su casa? ¿Cómo podemos hacer para que este show sea como una experiencia en vivo y no parezca un videoclip?”. Quiero que la gente pueda sentir esa pasión: cuando uno está en el escenario cantando el artista te trasmite eso.

Hicimos un diseño de luces, estoy muy contenta con lo que vamos a hacer; estamos planeándolo hace mucho tiempo y haciéndolo de la manera que a mí me gusta. Siento que me representa muchísimo este show en todo sentido: puedo plasmar quién soy y siento que el público va a poder verme en totalidad. Porque como vamos a estar con cuatro cámaras filmando el show va a tener como esa parte cinematográfica que yo también soy. Siento que reúne todos mis elementos y estoy muy orgullosa de lo que vamos a presentar.

-¿Cuánto de lo que ya venías haciendo en tus presentaciones en vivo te da herramientas para encarar este desafío, y qué cosas nuevas tuviste que aprender o incorporar?

-A veces en algunos shows no están todos los elementos que uno quiere en el rider técnico que te dan, uno se tiene que adaptar a ciertas cosas. Dije: “Si voy a hacer un streaming voy hacer el show que siempre quise hacer”. No me quiero quedar corta, porque también quiero mostrarme en mi totalidad. A veces es como “bueno, no hay tantas luces en el escenario, veamos qué podemos hacer con lo que tenemos”, adaptándote al formato que te presenta el venue o el festival donde vas a tocar.

Esta vez dije: “Ya que lo estamos armando entre nosotros, quiero que suene como siempre quise sonar”. También venimos trabajando el sonido este año: ya que no hay tantos shows, ver qué cosas podemos mejorar de la banda, del show. Venimos ensayando un montón, laburando el sonido, las luces. Siento que nunca tuve un despliegue de luces así como lo que vamos a hacer en el show.

En equipo

-Con Belén Asad desarrollaste un universo visual para los videoclips. ¿También estás trabajando con ella en esta puesta audiovisual?

-No, en esta puesta no estoy trabajando con Belu. Sí hicimos todos los videoclips con ella, es increíble: amo trabajar con ella, me parece que tiene una mirada muy diferente a la hora de encarar los videoclips. Pero también me gusta abrirme a nuevas personas. Desde que arranqué con La Maurette Belu fue la que hizo todos mis videoclips: amo la estética que siempre encontramos, cada videoclip tiene su idioma, su mundo. Pero en éste show quise trabajar con alguien que sepa de streamings, que tenga eso más aceitado, para yo también quedarme tranquila.

La directora se llama Tuti De Simone, viene trabajando muchos streamings, me la recomendaron muchísimo y estoy muy feliz de que esté a cargo. Hay un equipo de varias mujeres atrás de cámara haciendo posible el show (y también hombres). Jésica Montes de Oca está haciendo la puesta de luces que me encanta, se incorporó a mi proyecto a principios de año; y también tenemos una directora de fotografía, Magalí Alderete, porque también está ese elemento cinematográfico: no es lo mismo que las luces del show nada más; también tiene que quedar lindo para la cámara. Manu Etchegaray, mi mánager, es el productor del show. Incorporé gente nueva para toda esta movida y estoy muy feliz con el universo que se armó.

-En los tiempos de “Rebelde Way” te tocó girar por Israel, Perú y Ecuador, entre otros países. Este streaming te permite reencontrarte virtualmente con aquellos públicos, donde después no se dio poder girar.

-Para mí eso es fundamental. Con España, Perú, Ecuador, Costa Rica, con todo el mundo, con Israel: está buenísimo que puedan disfrutarme; y me parecía re importante hacerlo disponible para todo el mundo. Hoy estamos todos con mucha incertidumbre, no sabemos que va a pasar, y disfrutar de la música siempre es un momento de distensión y conectar desde otro lado. Así que quería brindar ese bienestar, ese momento de pausa y poder no pensar en nada y disfrutar de un espectáculo.

-Y para vos como artista poder decir “esta soy ahora, esto evolucioné en este tiempo”.

-Totalmente. Uno ve el Instagram, pero no entendés la totalidad hasta que no ves un show en vivo, al artista en el escenario. Eso es algo que realmente anhelaba, tenía ganas de hacer, y por suerte le encontramos la vuelta y la forma para hacerlo de la mejor manera posible. Les va a encantar el show: estoy re feliz, va a quedar increíble.

Renacer

-En 2009 salió tu primer disco, “Victoria”, con tus primeras canciones, y recién en 2019 llegó “Get Together”, que es un disco de versiones de los 60. Recién en 2020 llegaron los primeros singles del EP “Eterna”. ¿Por qué se demoró tanto ese reencuentro con las canciones propias?

-A veces la vida es un enigma (risas). Mi primer disco no lo hice con fines de promocionarlo, fue más que nada algo terapéutico que necesitaba hacer para mí. Venía de “Rebelde Way”, de estar haciendo un producto armado para vender: te dicen “acá estás vos, acá tenés que ir”. Cuando terminó eso sentí la necesidad de mostrarme como artista: empecé a componer en mi cuarto. Le mostré mis canciones a un amigo querido, Dizzy Espeche, un gran guitarrista, y me dijo: “Esto lo tenés que grabar”. “Bueno, pero no tengo banda”: yo venía del palo de la actuación, no tenía tantos conocidos músicos. Dizzy me presentó a toda la banda con la que grabe mi primer disco.

Terminé produciendo yo el disco: fue un trabajo que duró dos años hasta que lo pude sacar, porque lo pagaba con la plata de mi bolsillo; soy artista independiente y no tengo sello que me ayude, entonces hago “todo a pulmón”, como se dice. En realidad fue un experimento para mí, nunca lo pensé como “ahora me voy a lanzar como artista, voy a hacer marketing, branding. Lo que quería era hacer música, grabar esas canciones que había estado componiendo. Lo subí y “el que lo quiere escuchar que lo escuche”.

Después la vida me fue llevando hacia el cine: me empezaron a salir propuestas para actuar en cine, en la que tenía que viajar, ir a festivales; me tomaba mucho tiempo. Hice algunos shows y cosas, pero me abarcó mucho de mi vida por el lado actoral. A la par fui madre, entonces toda mi libido se fue para ese lado. Después de ser madre sentí un vacío enorme: “¿Qué es esto que me está sucediendo? ¿Por qué estoy sintiendo este vacío?”. Era que necesitaba regresar a la música, pero no sabía cómo arrancar.

Justo me llamó Daniel Grinbank (que había escuchado mi primer disco) para proponerme hacer este disco de versiones de los 60 con Tweety González, a quien admiro muchísimo y siempre quise trabajar con él. Pensé: “Esto lo tengo que agarrar sí o sí porque me parece increíble”. Lo que más me gusta es poder aprender, seguir creciendo como artista, y Daniel sabe mucho de la industria de la música, Tweety también.

Después de eso es como que resurgió todo: empecé a componer, porque estaba como bloqueada, y todo empezó a volver. Empezaron a salir las canciones de “Eterna”, algunas la había empezado a escribir embarazada o apenas nació mi hija; empezaron a formarse desde otro lado. Por suerte el año pasado saqué dos simples, este año pude sacar el EP y ya tengo cuatro canciones nuevas que voy a lanzar este año.

-En esta etapa tu colaboración con UJI (Luis Maurette), tu hermano, definió bastante el sonido de las canciones, incluso hubo coautorías. ¿Cómo fue trabajar con él?

-Fue un proceso muy lindo: mi hermano es músico hace muchos años y nunca habíamos hecho nada juntos, porque él siempre está viajando por el mundo y yo también con mis proyectos. Así que nunca pudimos coincidir. Esto fue antes de la pandemia, yo tenía estos bocetos, ideas en mi cabeza de canciones y algunas letras ya escritas, entonces le dije: “Juntémonos a ver qué sale de todo esto”.

Empezamos a juntarnos en su estudio. Mi hermano es como un científico del sonido: empieza a conectar millones de cables y aparecen unos patrones de ritmo, de sonidos, que son increíbles. Estudió música experimental, todo tipo de músicas, y sabe un montón. Y se fue generando esta dinámica entre los dos así: probando, viendo qué sonidos, qué onda, qué vibra le queríamos poner a las canciones. Fue un trabajo como de seis meses en el que estuvimos grabando “Eterna”; después nos agarró la pandemia. todo lo que faltaba hacer, la mezcla y la masterización, lo hicimos online.

Impacto visual

-“Somos Love” y “Ojos abiertos”, fueron los primeros en salir el año pasado, tuvieron videos. ¿Cómo fue filmarlos en pandemia?

-Con Belu empecé a hablar en enero antes de que suceda todo lo del encierro. En “Somos Love” la idea era ir a filmar en exteriores en un principio; de repente nos vimos con un montón de trabas, tuvimos que empezar a reestructurar la idea. Obviamente con la fe de que en algún momento se iba a abrir todo y que lo íbamos a poder hacer. Lo teníamos recontra planeado, entonces apenas abrió algo nos metimos en el estudio a filmar “Somos Love”.

“Ojos abiertos” lo filmamos meses después, tuvimos que ir a una locación y hacerlo ahí; obviamente con el protocolo, siempre cuidándonos, porque lo que a mí más me importa es que nos cuidemos entre todos y que podamos trabajar; que es lo que más nos apasiona, pero que a la vez tengamos salud.

Por suerte pudimos hacer los dos videoclips. Pero esto fue una vez que se abrió todo, estuvimos varios meses parados. Tuvimos que reestructurar todo: pensar otra fecha de salida del simple. Nos pasó como a todos, tuvimos que cambiar todos nuestros planes (risas).

-“Flotar” y “El viaje” estaban en la misma tanda pero salieron después y con lyric video. ¿Cómo fue la decisión de arrancar por los dos primeros y que tengan video y que los otros dos queden para la salida del EP?

-“Somos Love” me parecía una canción quería tener como simple porque me parecía un mensaje hermoso. Justo en el momento en el que estábamos pasando todos me pareció que tener un mensaje de amor para el universo y para uno mismo era un re lindo mensaje. Entonces dije: “De este sí o sí quiero hacer un video” y ya habíamos pensado algo increíble, me parecía que visualmente iba a quedar alucinante. “Ojos abiertos” lo elegí hacer porque es un mensaje de empoderamiento que yo necesitaba generar para mí; entonces (más allá de que es una de las más canciones experimentales del EP) me pareció que necesitaba hacer dar mensaje y trasladarlo al mundo con un video, con todo.

En “El viaje” y “Flotar”, había trabajado con un diseñador para la tapa de Eterna, Quuimey, que me encanta lo que hace: él en “Somos Love” había hecho algunas de las proyecciones que se ven de fondo, Le dije que me encantaría que hagamos algo por ese lado, pero como una especie de lyric videos. Estuvimos viendo la tapa de “Eterna” y aparte me estuvo haciendo los lyric videos: necesitaba sacar algo visual que acompañe, como para que la gente también entienda el universo que uno está proponiendo; me parecía que estaba bueno, y también se escucha mucha música a través de YouTube: me parece que es otro canal más que no hay que pasar por alto.

Nueva era

-Decís que hay más canciones en proceso, pero todavía estás presentando estas. ¿Para cuándo pensás que pueden salir?

-Estuvimos todos estos meses preparando el streaming, viendo la mejor forma de hacerlo, pero mientras vengo trabajando desde el año pasado con un producto nuevo que se llama Fabo; venimos armando todas unas canciones nuevas. Estoy muy contenta porque “Eterna” tiene eso de espiritual, un mensaje más profundo. Siento que lo nuevo queda por ahí pero con otro lenguaje, con algo más cercano a todos, no tan etéreo: algo más terrenal. Estuve explorando diferentes formas de componer, y la idea es que en la primera canción salga en julio.

-Ahí arranca el ciclo nuevo.

-Sí fines de mayo es el streaming, y fines de julio o principios de agosto va a salir en este primer simple. Saqué “Eterna” en enero y como vengo re cebada con estas canciones nuevas quiero que la gente las pueda disfrutar. Hoy todos quieren “más, más” todo el tiempo (risas). Todos quieren que les des más canciones. Igual en el show voy a estar tocando tres canciones nuevas, las voy a spoilear desde ahora. Pero la idea es lanzarlas oficialmente desde julio hasta fin de año, en formato de simples.